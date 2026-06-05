Exasesor de Trump se declarará culpable tras ser imputado por transmitir información de defensa nacional

EE.UU, 5 jun.- Según confirmaron fuentes a la cadena estadounidense MS Now, John Bolton ha llegado a un acuerdo de culpabilidad que le impone una sanción económica superior a los 2,25 millones de dólares (el equivalente a casi dos millones de euros) y una condena privativa de libertad de hasta 60 meses.

De esta forma, se daría carpetazo a una veintena de imputaciones que le suponían a Bolton el riesgo de afrontar honorarios legales por millones de dólares y varias décadas tras las rejas.

Bolton se presentará ante un juez el próximo 26 de junio. En su pacto de culpabilidad, sin embargo, no se contemplan filtraciones de material clasificado hacia medios de comunicación ni hacia gobiernos extranjeros. El que fuera asesor de Trump sostiene que únicamente su esposa y su hija tuvieron acceso a los secretos de Estado.

Este exfuncionario, que trabajó para Trump entre 2018 y 2019 y luego se transformó en un férreo detractor del mandatario, fue procesado en octubre del año pasado por una veintena de delitos relacionados con la gestión indebida de documentos secretos, especialmente por haber transmitido y conservado de manera ilegal información perteneciente a la defensa nacional.

Se le atribuye a Bolton haber enviado documentos calificados como de alto secreto mediante cuentas personales de correo y aplicaciones de mensajería. Dichos documentos incluían datos sobre ataques planificados para el futuro, naciones adversarias y vínculos diplomáticos.

La acusación también señala que Bolton guardó en su casa, de forma ilícita, documentos reservados que versaban sobre líderes de una nación contraria, así como fuentes y recopilaciones empleadas para obtener testimonios acerca de un país enemigo.

Meses antes de que se presentaran los cargos, el FBI allanó su vivienda en Bethesda, Maryland. Después de abandonar la Administración Trump, Bolton escribió un libro titulado “La habitación donde ocurrió”, en el que relató su paso por la Casa Blanca y calificó al presidente estadounidense de incompetente. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)