Entran en vigor nuevos decretos que reordenan el comercio interior cubano

La Habana, 30 ago.- El Ministerio del Comercio Interior (Mincin) puso en vigor este viernes un paquete normativo que reordena el entramado legal del sector, con el propósito de simplificar trámites, reconocer el peso creciente de los actores no estatales y digitalizar los procesos comerciales en la isla.

Los Decretos 167 y 168, junto a un grupo de resoluciones conexas, fueron presentados en conferencia de prensa por la ministra Betsy Díaz Velázquez, quien estuvo acompañada de su equipo directivo para explicar los alcances de una actualización que calificó de necesaria y oportuna.

Durante el encuentro, Aida González Bravo, directora de Mercadotecnia del Mincin, detalló que el Decreto 167, titulado “Del Comercio Interior”, constituye el eje rector de la nueva arquitectura legal y se fundamenta en los principios de transparencia, sostenibilidad y defensa del interés público. La funcionaria enfatizó que la protección al consumidor sigue siendo un eje estratégico de la política del organismo.

En el terreno práctico, el Decreto 168 aprueba el Reglamento del Registro Central Comercial y pone el acento en la informatización de los servicios. Arley Raymond Friol, responsable de ese registro, señaló que su inscripción será obligatoria para todos los actores autorizados a ejercer el comercio interior, ya sean personas naturales o jurídicas.

La norma introduce cambios sustanciales: define el concepto de establecimiento comercial, establece la declaración responsable como mecanismo para iniciar la actividad, y dispone que los locales que no facturen en moneda nacional abonen sus licencias en divisas. También se crea un régimen sancionador para quienes incumplan las disposiciones.

(Tomado de Radio Cadena Agramonte)