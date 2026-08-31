Cuba inicia clases con más de un millones de estudiantes pese al bloqueo

La Habana, 30 ago.- El próximo 1ro de septiembre más de 1.4 millones de estudiantes cubanos comenzarán el curso escolar 2026-2027 en más de 10 mil instituciones educativas de todo el país. La ministra de Educación, doctora en ciencias Naima Ariatne Trujillo, calificó el reinicio como «un acto heroico», en medio de las severas complejidades económicas y energéticas que enfrenta la isla debido al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

El sistema educativo público contará con una plantilla superior a los 135 mil docentes distribuidos en los distintos niveles de enseñanza. La prioridad para este período lectivo es preservar la educación presencial para fortalecer el desarrollo humano e intelectual de los alumnos.

Las autoridades cubanas han aplicado alternativas para solucionar el déficit de profesores mediante la incorporación voluntaria de estudiantes universitarios, la recontratación de jubilados y el aporte de profesionales de diversos sectores. Paralelamente, los centros educativos aplican estrategias de ahorro energético y reorganización de servicios esenciales para mantener operativos los planteles.

La ministra Trujillo explicó que el curso anterior concluyó en medio de importantes dificultades logísticas, especialmente en el transporte, la alimentación y la cocción de los alimentos, afectada esta última por las interrupciones del servicio eléctrico.

«Fue una situación muy complicada y hoy, en términos generales, continúa, incluso en algunas cuestiones se va recrudeciendo, por el efecto acumulado de esas carencias», señaló.

Ante este escenario, se han buscado respuestas mediante la articulación con las familias, los pioneros, proveedores, estructuras locales y gobiernos, así como con organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, que ha convocado actividades para contribuir a mejorar las condiciones de las instituciones educativas.

Educación deportiva y artística

El sistema de instituciones educativas del deporte cubano iniciará con más de 18 mil estudiantes, entre ellos 13 mil 350 alumnos de las Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) y cinco mil 110 de las escuelas de formación de profesores de educación física.

La directora de Formación y Superación del Inder, Emilia Rebeca Hernández Mezonet, destacó que el curso estará marcado por el centenario de Fidel Castro y el 65 aniversario del INDER. «Venimos decididos a impulsar el deporte lo más lejos que sea posible», recordó.

En el ámbito artístico más de 40 escuelas de arte abrirán sus puertas con la incorporación de dos mil estudiantes de nuevo ingreso en siete especialidades y más de 30 perfiles profesionales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)