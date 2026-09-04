Efectúan acto de inicio de curso escolar Centro Universitario de territorio santacruceño

Santa Cruz del Sur,3 sep.- El acto de inicio del curso escolar 2026-2027 del Centro Universitario Municipal (CUM) se efectuó la mañana de este jueves frente al monumento del General Antonio Maceo Grajales, ubicado en el parque central de la ciudad cabecera santacruceña, con la presencia de estudiantes y profesores de la institución educativa.

En el encuentro presidido por Alexei Prado Prado y Aristides Arredondo Gil, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC), y vicepresidente de la Asamblea del Poder Popular en la demarcación, en igual orden, asistió Ernesto Navaja Ramos, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) en el municipio a esta instancia.

La estudiante de Licenciatura en Educación Primaria Mailieni Zambrano Rodríguez, al dar lectura a los compromisos del estudiantado del CUM, puntualizó en la importancia de prepararse con excelencia, para enaltecer la expresión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que “el futuro de Cuba tenía que ser necesariamente de hombres de ciencia.”

En las conclusiones de la cita José Loan Hernández Martínez, director del Centro Universitario de Santa Cruz del Sur, exhortó a los discípulos en el año del Centenario del máximo Líder Histórico de la Revolución cubana, y los aniversarios 50 del Ministerio de la Enseñanza Superior (MES) y el 60 de la Universidad Ignacio Agramonte Loinaz, de Camagüey, a estudiar e investigar para ser mejores profesionales.