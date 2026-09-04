Trump busca destruir a Cuba, denuncia embajador en Brasil

Brasilia, 3 sep.- El embajador cubano en Brasil, Víctor Cairo, denunció en entrevista publicada que el Gobierno estadounidense busca destruir a Cuba, mientras trata a América Latina y el Caribe como territorios subordinados.

Durante el diálogo con el Grupo Record, el diplomático afirmó que la administración de Donald Trump ha adoptado medidas crueles, reforzando, como ninguna otra, la agresión contra Cuba.

«Es un gobierno decidido a destruir nuestro país, que considera a Latinoamérica y el Caribe como pueblos inferiores subordinados a los intereses de Estados Unidos», sostuvo.

Reconoció que, pese al actual escenario, se han producido intentos de diálogo entre La Habana y Washington, aunque calificó esas gestiones de muy difíciles debido a lo que describió como la intención estadounidense de imponer un modelo de destrucción a Cuba.

El embajador sostuvo que el país caribeño mantiene su disposición a dialogar con Estados Unidos, pero bajo principios de respeto e igualdad soberana.

“Cuba no discute cambios en el sistema político de Estados Unidos, ni en sus problemas sociales. De la misma forma, no acepta que Estados Unidos intente cambiar el sistema político cubano”, afirmó.

Según el diplomático, La Habana está dispuesta a abordar con Washington asuntos como el comercio, el narcotráfico y el crimen organizado, pero rechaza cualquier forma de injerencia en sus asuntos internos.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente agresividad estadounidense contra Cuba durante el segundo mandato de Trump.

El Gobierno de Estados Unidos ha mantenido y reforzado el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene contra la isla hace más de 60 años, a lo cual sumó desde inicios de este año un cerco energético que impide el acceso a combustible.

Cairo se refirió en la entrevista al impacto del bloqueo, al mencionar pérdidas acumuladas de unos 2,1 billones de dólares desde 1960, con daños que superaron los siete mil 500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025 y los ocho mil millones en los 12 meses siguientes.

Además, vinculó el mencionado cerco energético con problemas en el suministro de combustible y la generación eléctrica, así como con dificultades para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales.

“Estamos ante un país que no permite la entrada de petróleo a Cuba. Esto tiene un costo brutal para toda la economía, ¿y cómo se mide el impacto de una madre que da a luz y su hijo muere por no tener electricidad? ¿Cómo se mide económicamente el impacto de la mortalidad infantil en Cuba, que pasó en menos de siete meses de 4 a 9,9 por cada mil nacidos vivos?”, cuestionó.

Por otra parte, el diplomático destacó la solidaridad de Brasil con Cuba y mencionó el envío reciente de 48 toneladas de leche en polvo mediante dos vuelos de la Fuerza Aérea Brasileña, además de medicamentos destinados a la población cubana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)