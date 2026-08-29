Visitan dirigentes locales instituciones educativas santacruceña y revisan tareas de higienización

Santa Cruz del Sur, 29 ago.- Las maniáticas pretensiones del Gobierno de Estados Unidos y los perturbados de conciencia que lo respaldan, no van a impedir la arrancada del curso escolar 2026-2927 en Santa Cruz del Sur el 1ro de septiembre, lo que fue constatado en visitas hechas este viernes por Alexei Prado Prado, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) a dos instituciones educativas locales.

El dirigente político, acompañado de Miriadis Álvarez López, Intendente del terruño del sur camagüeyano, como parte de los quehaceres de la defensa, llegaron este viernes al preuniversitario Henry Reeve y más tarde a la escuela de enseñanza especial Tania La Guerrillera. Allí pudieron observar las tareas de limpieza y embellecimiento que se realizan por el colectivo docente, trabajadores del sector y de otros organismos.

A los visitantes se les informó la protección mantenida a ambos planteles durante los meses de julio y agosto para evitar la ocurrencia de delitos, lo relacionado a la cobertura docente y alternativas adoptadas para lograr un período lectivo eficiente e integral, el buen estado de la base material de estudio y el mobiliario escolar.

Posteriormente Prado Prado y Alvarez López, recorrieron sitios del parque central de esta demarcación, en que los trajines de obreros de Comunales se centraban en la chapea, recogida de basura y pintura, a fin de dejar lista el área para las actividades de carácter provincial por el cierre del verano a efectuarse este domingo.

El recorrido se extendió a otros lugares del emporio cabecera santacruceño donde hombres machete en mano libraban de yerba esos entornos, a la vez que se recogían desechos sólidos. De ahí la importancia de la contribución del pueblo para preservar la higiene comunitaria por el bien de todos.