Encabeza Valdés Mesa delegación cubana a la IV Cumbre Celac-Unión Europea

Santa Marta, Colombia.–El miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, llegó en la tarde de ayer a la ciudad colombiana de Santa Marta al frente de la delegación cubana que participará en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, que tendrá lugar en esa urbe los próximos días 9 y 10 de noviembre.

Este encuentro de alto nivel, en el que se reunirán delegaciones de más de 60 países, representa una oportunidad única para fortalecer las relaciones birregionales y construir un futuro compartido basado en la cooperación, la sostenibilidad y la innovación, aseguran los organizadores de la cita.

La Cumbre marca el punto culminante de la Presidencia Pro Témpore de Colombia en la Celac, asumida el 9 de abril de 2025, y representa el mayor evento multilateral organizado por el país sudamericano en al menos cinco años.

El encuentro prevé adoptar la Declaración de Santa Marta, un documento que, según fuentes de la Cancillería colombiana, buscará acuerdos concretos en temas como energías renovables, seguridad alimentaria, financiamiento sostenible y cooperación tecnológica. Asimismo, marcará la hoja de ruta entre ambos bloques hasta 2027, que fijará acciones concretas para fortalecer la cooperación birregional en áreas como energía limpia, digitalización, innovación, salud, comercio sostenible e inclusión social. (Tomado de Granma)