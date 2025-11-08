sábado, noviembre 8, 2025
Lo último:
internacionales

Cumbre Social de los Pueblos comienza en Santa Marta, Colombia

Editor Web Radio Santa Cruz
Santa Marta, Colombia, 8 nov.- La III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe comenzará hoy aquí con el objetivo de fortalecer el diálogo entre la sociedad civil de la región para abordar desafíos comunes como la migración.

La inauguración del encuentro, que tendrá por sede al hotel Irotama, antecede al desarrollo de la IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que comenzará mañana en esta misma urbe.

La cita de la sociedad civil, a la cual acudirán representantes de los países del área, buscará realizar aportes a la construcción de la paz, la democracia y la unión regional, según divulgaron previamente sus organizadores.

“Desde nuestra diversidad y con el objetivo de fortalecer nuestra integración, las/os convocamos a construir y participar de la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe a realizarse en Colombia, en el marco de la necesidad histórica que atraviesan el país y el continente de defender nuestra región como una Zona de Paz”, reza el llamamiento.

La reunión, que dará seguimiento a las convocatorias anteriores, persigue la promoción de “mayores niveles de participación e incidencia política en la Celac como mecanismo institucional de los Estados, desde una perspectiva popular, democrática, soberana, incluyente, antipatriarcal y ambiental, con proyección nacional regional e internacional”.

Además de construir de una agenda conjunta de las organizaciones y movimientos sociales como contribución al proceso de integración de los países y pueblos de América Latina y el Caribe, la Cumbre espera definir de rutas de diálogo y trabajo conjunto entre los movimientos y organizaciones sociales y los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Prevé además impulsar la continuidad de los intercambios entre gobiernos de la Celac, movimientos y organizaciones sociales en el proceso de integración regional, cooperación y ayuda mutua.

Las mesas de trabajo versarán sobre los siguientes ejes: Nuestra zona de paz: defensa, soberanía e integración de los pueblos; Trabajo, migraciones y derechos: racismo estructural, xenofobia y reparaciones históricas; Reforma Agraria Integral, popular y Soberanía alimentaria.

Otros temas serán la Justicia ambiental y lucha contra la crisis climática, transición Justa y soberanía energética para la Integración; Lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales y construcción de una nueva arquitectura financiera del Sur Global: los Brics y Nuestra América; Luchas juveniles y estudiantiles y derechos de la niñez. (Tomado de Prensa Latina)

También te puede gustar

[:es]África es parte esencial de la historia de la nación cubana[:]

Redacción Digital

[:es]Cepal acogerá en Chile cita regional sobre Desarrollo Sostenible[:]

Redacción Digital

Presidente de Brasil lanza programa Bolsa Familia para combatir pobreza extrema (+ Tuit)

Editor Web Radio Santa Cruz