Inauguran cátedra y sede del Comité Paralímpico Cubano en la Universidad del Deporte

La Habana.- LA UNIVERSIDAD de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo de esta capital, inauguró este martes la cátedra honorífica del deporte paralímpico y la sede del Comité Paralímpico Cubano (CPC), en una jornada que contó con la presencia de Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional (ICP), y de Michel Formonte, directora ejecutiva del Comité Paralímpico de las Américas, quienes se encuentran de visita en Cuba.

La cátedra, nace al amparo de los principios del Comité Paralímpico Internacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Su objetivo general es desarrollar, articular y potenciar acciones de docencia, investigación y extensión universitaria orientadas a la formación especializada y la producción de conocimiento científico en el ámbito del deporte paralímpico, en función del perfeccionamiento del sistema nacional del deporte adaptado cubano.

Contará con una estructura similar al resto de las cátedras honoríficas: una presidencia, una vicepresidencia docente, una vicepresidencia de investigación, un vicepresidente destinado a la extensión y las relaciones con la comunidad, así como una secretaría técnica de apoyo logístico.

La presidencia recaerá en Gerdán Fonseca Bernal, vicepresidente del CPC, con representación en cada una de las sedes de cultura física del país, incluyendo la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba.

Silvano Merced Len, rector de la casa de altos estudios, se refirió al compromiso de la institución con el movimiento paralímpico.

«Ratificamos la disposición, la intención y el deseo de seguir estrechando las relaciones, de seguir propiciando y contribuyendo a la formación de los atletas paralímpicos y también de los estudiantes y profesores nuestros para seguir desarrollando investigaciones en el área del deporte adaptado. Esta universidad es su casa», expresó.

El rector firmó junto a Omara Durand, presidenta del Comité Paralímpico Cubano, un convenio de colaboración entre ambas entidades, en un acto que contó con la presencia además de Modesto Ricardo Gómez Crespo, viceministro de Educación Superior; Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del INDER y Noris Tamayo Casamayor, secretaria en funciones del Comité del Partido Comunista de Cuba en el centro docente.

«Esta alianza no es solo una firma, sino un compromiso. Es una oportunidad para que nuestros estudiantes puedan insertarse en investigaciones asociadas al deporte paralímpico, para que nuestros profesores se vinculen y para que la cátedra nos sirva para que siga creciendo el deporte paralímpico cubano y junto a él, la universidad», subrayó Merced Len.

Durante el acto, realizado en la Sala Magistral de la universidad, se dio lectura a las líneas generales de la alianza estratégica entre ambas instituciones, que contempla cinco ejes: investigación científica e innovación tecnológica; formación curricular y capacitación continua; alto rendimiento y deporte sostenible; comunicación institucional, visibilidad y eventos de alto impacto, incluido un taller en la Convención Afide 2026; y un Festival Universitario del Deporte Adaptado de carácter anual.

«Estamos colocando a la academia y a la ciencia al servicio del espíritu paralímpico, no solo para transformar el deporte, sino para transformar vidas para siempre. Cuba está lista para ser un faro metodológico, un laboratorio de innovación inclusiva para toda América y el Caribe», afirmó la doctora Mercedes Valdés-Febroso, vicerrectora primera del centro.

«Agradezco infinitamente haber dado este paso tan hermoso. Hoy se inauguró por primera vez una cátedra paralímpica en Cuba. Firmamos esta alianza para que el deporte paralímpico también sea objeto de investigación, para hacer ciencia, para desarrollar mejor el movimiento paralímpico cubano», afirmó la múltiple campeona paralímpica y recordista mundial antillana.

«Estoy segura de que con el apoyo y la integridad entre la universidad y el Comité Paralímpico vamos a tener mejores resultados en todos los ámbitos, tanto en la base, con la inclusión de los niños y las personas con discapacidad al deporte, como en el alto rendimiento», aseveró Durand.

Andrew Parsons, por su parte, felicitó la constitución de la cátedra y destacó su importancia para el desarrollo del deporte adaptado.

«Es un paso importantísimo para el deporte paralímpico aquí en Cuba, que siempre se apoyó en la ciencia y la investigación y en la comunidad académica para desarrollarse», dijo el dirigente brasileño, quien compartió con los presentes su propia historia con él estudiantado presente en la sala.

«Nuestra visión es crear un mundo más inclusivo a través del paradeporte. No hay crisis de identidad: somos deporte de altísimo rendimiento, tenemos héroes como Omara, pero somos también un movimiento muy ligado a los derechos humanos y sociales de las personas con discapacidad. El cambio empieza por el deporte», sentenció.

Los visitantes recibieron una explicación detallada de cómo funciona el centro y de su vínculo con el deporte adaptado y fueron invitados a formar parte de la membresía de la cátedra honorífica, en lo que constituyó la primera actividad oficial de esta nueva estructura académica. (Tomado de Jit)