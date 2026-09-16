Silvio en Valencia, cuarto destino de su gira por España

España, 16 sep.- Después de un fin de semana colmado de público en Bilbao, en el teatro Euskalduna, el cantautor cubano Silvio Rodríguez se presentará este miércoles en el Roig Arena, de Valencia, cuarto destino de su gira por España, que inició el 1 de septiembre en Barcelona y concluirá el 4 de octubre en el Movistar Arena, de Madrid.

Rodríguez, fundador de la Nueva Trova Cubana y una de las voces más reconocidas de la canción de autor en Hispanoamérica, lleva a España un repertorio de sus más coreados temas y otros más recientes, escoltado por Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizalde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés, una banda que lo ha acompañado en sus últimas presentaciones en Cuba y Latinoamérica.

El pasado fin de semana Bilbao recibió al autor de Unicornio con una marcha de solidaridad con Cuba, en la que los habitantes del País Vasco y de otras ciudades españolas que acudieron al concierto manifestaron su apoyo a la mayor de las Antillas, denunciaron las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y expresaron con cantos y banderas el respaldo a la nación caribeña.

Lebis Abarka Belasko, residente en el País Vasco, cibernauta del blog Segunda Cita, del trovador, comentó vía Internet, en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, que asistió al concierto en el teatro Euskalduna acompañado de tres amigas de la bitácora, a quienes llaman “segundaciteros”.

Ana Guerra, de Galicia; Natty Vacas, de Zamora, y María Tábata, de Madrid, acudieron a Bilbao para participar en la marcha contra el bloqueo y disfrutar de la presentación de Silvio, la cual catalogaron de sublime y de éxtasis colectivo.

Cuando terminó de recitar el poema Halt, de Luis Rogelio Nogueras, con la kufiya palestina que Malva le puso sobre los hombros, el teatro estalló en aplausos y gritos pidiendo la libertad de Palestina, y cuando Malva al piano, Niurka con su flauta y Silvio con su guitarra se juntaron para cantar La belleza, de Luis Eduardo Aute, fue otro momento muy especial, en el que la mayoría del público le hicimos los coros… La belleza, la belleza, la belleza…, narró Lebis.

Luego de más de dos horas en el escenario, Silvio recibió a estos amigos y Lebis lo contó: “Silvio, cansado y con otro concierto al día siguiente, nos recibió junto a Niurka y Malva para intercambiar saludos y abrazos que fueron el colofón de una experiencia colectiva y personal imposible de olvidar”.

En los conciertos del autor de Ojalá por la península ibérica se presenta también el libro Silvio Rodríguez, diario de un trovador, del fotógrafo argentino afincado entre París y Lisboa, Daniel Mordzinski, que ofrece imágenes diversas y comentarios del propio trovador.

Luego del Roig Arena en Valencia, este miércoles, tras una década de ausencia, la gira por España conducirá al autor de El necio hacia A Coruña, el día 19; Sevilla, el 26; Murcia, en la plaza de toros, el 1 de octubre; y cerrará en Madrid el día 4.

Cientos de miles de españoles han disfrutado ya de los conciertos y otros tantos esperan el momento de encontrarse también con Cuba, en la figura del icónico exponente de la nueva canción, a pesar de los insulsos reclamos de quienes intentan sabotear las presentaciones.

Ya los mexicanos se preparan para recibir a Silvio en abril de 2027, gira anunciada por sus sitios oficiales en Internet, historia que está por contar y de la que Guadalupe Covarrubias y Armando González podrían ser también protagonistas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)