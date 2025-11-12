Empresa Cañera Cándido González incorpora soya a su producción

Santa Cruz del Sur, Camagüey, 12 nov.- La Granja Agropecuaria Estatal de la Empresa Cañera Cándido González obtuvo 3.4 toneladas de soya en su primera cosecha, marcando un hito tras años sin concretarse este tipo de siembra.

Aunque los resultados iniciales no satisfacen del todo a los involucrados, tanto trabajadores como directivos valoran el logro como un paso significativo en la recuperación del cultivo.

Actualmente se realizan evaluaciones técnicas para mejorar los rendimientos en futuras campañas. Según expresaron responsables del proceso el propósito inmediato es destinar la oleaginosa a la elaboración de pienso para animales, mientras se estudia su viabilidad para la obtención de aceite comestible.

El impulso de esta iniciativa ha motivado a otras bases productivas a incorporarse al cultivo, considerándolo una alternativa estratégica en el camino hacia la soberanía alimentaria.(Tomado de Radio Cadena Agramonte)