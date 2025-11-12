miércoles, noviembre 12, 2025
Lo último:
AHSArteArtes VisualesAudiovisualCineCulturaCultura CubanaCultura LatinoamericanaCultura PoliticaCultura UniversalCultura y EducaciónDocumentalesPatrimonio

Posponen para diciembre Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen

Editor Web Radio Santa Cruz

Camagüey, 12 nov.- El Comité Organizador de la Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen anunció el traslado del evento para el mes de diciembre debido a ajustes en la planificación general y a la necesidad de garantizar una mejor organización y condiciones logísticas para participantes e invitados.

Según informaron desde el Centro Provincial del Cine de Camagüey y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en su filial lugareña la decisión responde al interés de ofrecer un encuentro de mayor calidad y con mejores condiciones técnicas, de exhibición y de intercambio profesional.

La Muestra, que constituye uno de los espacios más significativos para jóvenes realizadores antillanos, reúne cada año a creadores de todo el país en torno a la presentación de obras en diversas categorías: ficción, documental, animación y videoarte, entre otras.

Más que un concurso El Almacén de la Imagen es una plataforma de aprendizaje, debate y promoción del talento emergente, donde confluyen nuevas miradas sobre la realidad cubana contemporánea y se fomenta el intercambio entre generaciones de cineastas.

Las nuevas fechas y el programa oficial se darán a conocer próximamente a través de los canales institucionales de la AHS y del Centro Provincial del Cine.

Con esta reprogramación los organizadores reafirman su compromiso con el desarrollo del audiovisual joven en Cuba, garantizando que la Muestra conserve el nivel artístico y la vitalidad que la han convertido, durante más de tres décadas, en un referente imprescindible dentro del panorama cultural del país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

 

También te puede gustar

Bailarines cubanos en escenarios de países caribeños

San Juan camagüeyano, patrimonio histórico y cultural de Cuba

Festival CubeArt celebrará 65 años de Danza Contemporánea de Cuba

Redacción Digital