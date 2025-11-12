Posponen para diciembre Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen

Camagüey, 12 nov.- El Comité Organizador de la Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen anunció el traslado del evento para el mes de diciembre debido a ajustes en la planificación general y a la necesidad de garantizar una mejor organización y condiciones logísticas para participantes e invitados.

Según informaron desde el Centro Provincial del Cine de Camagüey y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en su filial lugareña la decisión responde al interés de ofrecer un encuentro de mayor calidad y con mejores condiciones técnicas, de exhibición y de intercambio profesional.

La Muestra, que constituye uno de los espacios más significativos para jóvenes realizadores antillanos, reúne cada año a creadores de todo el país en torno a la presentación de obras en diversas categorías: ficción, documental, animación y videoarte, entre otras.

Más que un concurso El Almacén de la Imagen es una plataforma de aprendizaje, debate y promoción del talento emergente, donde confluyen nuevas miradas sobre la realidad cubana contemporánea y se fomenta el intercambio entre generaciones de cineastas.

Las nuevas fechas y el programa oficial se darán a conocer próximamente a través de los canales institucionales de la AHS y del Centro Provincial del Cine.

Con esta reprogramación los organizadores reafirman su compromiso con el desarrollo del audiovisual joven en Cuba, garantizando que la Muestra conserve el nivel artístico y la vitalidad que la han convertido, durante más de tres décadas, en un referente imprescindible dentro del panorama cultural del país. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)