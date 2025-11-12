Comandos de Defensa Integral armonizan doctrina militar de Venezuela (+Fotos)

Esta estrategia de defensa fue sancionada la víspera en segunda discusión por mayoría calificada en la Asamblea Nacional (parlamento) y pocas horas después el presidente Nicolás Maduro la promulgó en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, para que entrara en ejecución de inmediato.

La normativa de 22 artículos constituye un paso de avance en el desarrollo de la doctrina militar al sintetizar la rica historia de luchas del pueblo venezolano “Bolivariana y Zamorana”, como dijo Maduro, e institucionaliza en forma poderosa “la corresponsabilidad para la Defensa de la Nación”.

En reunión anoche en el salón Sol del Perú con la Junta Directiva del parlamento, y los diputados de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Política Interior, el mandatario anunció que desde la madrugada de este miércoles quedarían activadas todas las estructuras.

“Deben ser activados en la madrugada todos los Comandos de Defensa Integral”, ordenó el Comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Esas estructuras agrupan todas las instituciones públicas del Estado venezolano en los niveles nacional, estadal y municipal, a la FANB y el Poder Popular, con el objetivo de fortalecer la paz, la democracia y la defensa integral de la nación, además de garantizar la unidad de mando y articulación entre los distintos niveles.

“Ante la máxima presión, máxima preparación de toda la sociedad y el país en perfecta fusión popular, militar y policial”, afirmó el mandatario.

El gobernante explicó que “la idea es estar preparado siempre para defender el derecho a la paz”, del pueblo de Venezuela, Sudamérica y el Caribe, y reafirmó estar del lado correcto de la historia.

Nada ni nadie debe pretender perturbar la paz y tranquilidad de esta tierra y de este pueblo que es pacífico, pero que “ha demostrado en la historia ser un pueblo guerrero y capaz de todo”, subrayó.

“Hemos fortalecido la capacidad y preparación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo concreto para cualquier escenario”, declaró el dignatario.

En esa dirección, la FANB movilizó ayer y hasta hoy más de 200 mil efectivos en todo el territorio nacional, que incluyó el despliegue operacional de todo el sistema defensivo de medios aéreos, terrestres y navales, anunció en un comunicado el ministro para la defensa, general en jefe Vladimir Padrino.

Esta nueva dimensión de la Puesta en Completo Apresto Operacional, comprendió el “despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, y sistemas de armas”, indicó la nota.

Unido a ello, además, las Unidades Militares; la Milicia Bolivariana; los Órganos de Seguridad Ciudadana y los Comandos para la Defensa Integral.

Subrayó que la FANB “se encuentra más fortalecida que nunca en su unidad, cohesión moral y equipamiento, para junto al pueblo venezolano, preservar a toda costa los sagrados intereses del país, como su libertad, soberanía, independencia, estabilidad y paz”.

Al realizar un balance anoche del Plan Independencia 200 en su fase superior, Padrino destacó la moral combativa del pueblo en las calles y soldados desplegados con sus sistemas de armas, “ocupando las distintas posiciones y todas las tareas desde el punto de vista militar”.

El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez declaró en la reunión con el Comandante en Jefe de la FANB que en este contexto de agresión por el hegemón imperial que se niega a reconocer que son nuevos tiempos, “nosotros hace rato que decidimos ser libres e independientes”.

Afirmó que la Ley de Comandos de Organizaciones de Defensa Integral de la Nación “es muy concreta para la comprensión del pueblo, su desarrollo y ejecución”.

La activación y movilización de “todo el sistema defensivo” de Venezuela ocurre en el momento en que llegó a aguas del Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, de la Armada de Estados Unidos, considerado el más grande y avanzado de su flota, que atiza todavía más las tensiones en una región proclamada Zona de Paz.

Según medios de prensa internacionales, su llegada incrementa en más de una decena los buques de guerra y más de 15 mil los efectivos militares, que hace todavía hace más inusual y extravagante -como lo llamó Maduro- el despliegue bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Esta argucia provocó el ataque a 17 pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico con más de 70 muertos, de acuerdo con informes estadounidenses, actos que son rechazados y condenados por buena parte de la comunidad mundial y organismos internacionales como las Naciones Unidas.

En la sesión ordinaria de ayer del parlamento, su presidente reiteró la denuncia de que Estados Unidos pretende apropiarse por la fuerza de los recursos naturales de Venezuela, con la única intención de «promover un cambio de régimen”

Para ellos el tema son «nuestras tierras raras, el oro y los minerales preciosos”, remarcó.

Como dijo Maduro ayer, el objetivo de la activación de los Comandos de Defensa es la preparación integral de la nación ante cualquier amenaza armada y no armada, y afirmó que si tocara como República ir a la lucha “estaremos listos para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía”. (Tomado de Prensa Latina)