El fuego más antiguo fue encendido hace 400 mil años

Reino Unido, 15 dic.- Hallan las herramientas más antiguas usadas para encender fuego: dos fragmentos de pirita de hace 400.000 años, descubiertos junto a restos de fogatas en un antiguo campamento cercano a un lago en el condado de Suffolk, Reino Unido.

Quienes las utilizaron podrían haber sido neandertales, incluso antes de la llegada del Homo sapiens.

El hallazgo, que reescribe un capítulo clave de la evolución humana, fue publicado en la revista Nature por un equipo de arqueólogos británicos encabezado por el Museo Británico.

Entre los autores también figura la italiana Silvia Bello, del Museo de Historia Natural de Londres.

Los investigadores realizaron excavaciones en una antigua cantera de arcilla abandonada desde hace tiempo, donde anteriormente ya se habían encontrado restos de grandes animales como bisontes, elefantes y ciervos, además de fósiles de ranas, peces e incluso macacos.

Las exploraciones sacaron a la luz artefactos de distinta factura: bloques de sílex tallados y herramientas más complejas similares a hachas, probablemente producidos por diversas especies humanas.

Al examinar los fragmentos de sílex, los arqueólogos notaron que estaban agrupados y mostraban señales de exposición intensa al calor; incluso los sedimentos cercanos presentaban rastros de quemaduras repetidas.

Esos indicios sugieren la presencia de antiguas fogatas alrededor de las cuales se fabricaban las herramientas.

La presencia de fragmentos de pirita —que al frotarse contra el sílex pueden producir chispas— demostró de manera inequívoca que aquellos fuegos no eran naturales, sino encendidos de forma deliberada.

El descubrimiento adelanta en unos 350.000 años la capacidad humana de encender fuego respecto de lo que se había estimado hasta ahora.

“El hecho de que haya pirita demuestra no solo que podían mantener el fuego, sino que lo producían”, señala Silvia Bello.

“El fuego es una fuente de calor y, en noches frías y oscuras, puede prolongar la jornada.

Sin duda, en los periodos en los que no era posible cazar, el fuego ofrecía un excelente espacio para reunirse, interactuar y, potencialmente, aprender y enseñar”, agrega la investigadora italiana.

Resta por descubrir quién encendió esas fogatas: hace 400.000 años, el Homo sapiens aún se encontraba en África, por lo que resulta plausible —a la luz de otros sitios arqueológicos británicos de la misma época— que se tratara de neandertales primitivos, poco después del retroceso de las capas de hielo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)