El ejemplo del Che Guevara, guía para estudiantes en Santa Cruz del Sur (+ Foto)

Oct, 2026.- Jenifer Estrada López se siente aún sorprendida, muy alegre y con gran compromiso en el desempeño de las numerosas tareas, al ser elegida desde el pasado 28 de septiembre como jefa del colectivo estudiantil en la escuela primaria José Martí de Santa Cruz del Sur.

Ahora tiene la responsabilidad de guiar a los pioneros Moncadistas y José Martí en las actividades de la organización e invitar a los que, más adelante, serán nuevos miembros. En todo momento cuenta con el apoyo de la guía base del centro, quien tiene experiencia en el quehacer.

El estudio como primer deber, la puntualidad y la asistencia a clases, el respeto a los educadores y las familias, el uso correcto del uniforme y los atributos pioneriles, entre otras acciones, requiere cometer ejemplarmente la avispada alumna del aula de quinto grado.

La pequeña entrevistada señaló que el lema: Pioneros por el comunismo, seremos como el Che, representa respeto y amor hacia Ernesto Guevara de la Serna, del que conocen sus compañeros y ella por lo que se informa en los matutinos, a través de sus maestros y libros que se encuentran en la biblioteca escolar.

Este jueves, en que se cumple el aniversario 59 de la captura y posterior muerte del Guerrillero Heroico en Bolivia, Jenifer Estrada López comentó que se efectuará un matutino especial para homenajear al líder, estadista y combatiente internacionalista que amó a los niños de Cuba y Latinoamérica, por los que luchó hasta morir.