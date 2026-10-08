Israel afirma haber atacado unos 100 mil objetivos durante tres años

Tel Aviv, 7 oct.- El ejército israelí afirmó hoy haber atacado aproximadamente 100 mil objetivos en varios frentes durante los tres años transcurridos desde el inicio de su ofensiva en Gaza, incluidos territorios de la Franja, Líbano, Siria, Irán y Yemen.

En un comunicado difundido con motivo del tercer aniversario del inicio de la ofensiva contra la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que unos 65 mil de esos objetivos se encontraban en ese territorio palestino, alrededor de 28 mil en Líbano y Siria, unos cuatro mil 500 en Irán y aproximadamente 80 en Yemen.

El ejército israelí afirmó asimismo que durante ese período fueron lanzados contra Israel más de 30 mil cohetes y proyectiles desde Gaza, Líbano, Irán, Siria y Yemen.

Según el balance presentado por las FDI, desde Gaza fueron lanzados unos 10 mil 200 cohetes y proyectiles de mortero; desde Líbano, alrededor de 20 mil; desde Irán, mil 200; desde Siria, 50; y desde Yemen, unos 90.

El ejército también informó del arresto de aproximadamente 45 mil palestinos en Cisjordania durante los últimos tres años.

De acuerdo con el comunicado, el sistema de reservistas aumentó aproximadamente un 36 por ciento, mientras fueron creadas unidades adicionales de combate dentro del servicio regular con el objetivo declarado de incrementar el tamaño de las fuerzas y mejorar su preparación y capacidad de respuesta.

El conflicto en la Franja de Gaza escaló el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamas contra Israel y la posterior ofensiva militar israelí sobre el enclave.

Posteriormente se extendió a otros escenarios de la región, incluido Líbano, mientras se produjeron enfrentamientos directos entre Israel e Irán.

Según datos de autoridades sanitarias palestinas citados en ocasión del tercer aniversario, más de 74 mil palestinos han muerto y más de 175 mil han resultado heridos desde el inicio de las hostilidades en Gaza.

Las autoridades palestinas también sostienen que una parte sustancial de la infraestructura del enclave ha resultado dañada o destruida durante la guerra.

El conflicto ha provocado además una amplia crisis humanitaria y desplazamientos masivos de población, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para preservar los acuerdos de alto el fuego y avanzar hacia una solución duradera. (Tomado de Prensa Latina)