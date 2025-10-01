El amor diario es ingrediente fundamental, expresa joven cuidadora santacruceña

Santa Cruz del Sur, 1ro Oct.- Al terminar el curso preparatorio para cuidadora en el Centro Comunitario de Salud Mental de Santa Cruz del Sur, hace pocos meses, le fue asignado a la joven Elizabet López Bullain por la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, la atención del anciano con discapacidad motora Delio Martínez Bello, vecino de calle Pepito Tey entre Central y Línea.

“El amor hacia la persona que atendemos durante cada jornada es ingrediente espiritual que no puede faltarle a una cuidadora. No se trata sólo del trato ameno y respetuoso al anciano. También es estar pendiente de sus alimentos, medicinas, el lavado de su ropa y mantener la vivienda limpia y en orden”, manifestó.

Delio tiene como enfermedad de base diabetes mellitus. “Tomo las medicinas en el horario adecuado. Elizabet es muy preocupada. Con su cariño basta para que me sienta bien. La valoro muy bien por las atenciones conmigo. Ya la considero una hija. No tengo queja alguna de ella.

Cuando he tenido turno médico en Camagüey me acompaña en el ómnibus destinado por el Estado para ese servicio. Durante el trayecto de ida y vuelta no se separa de mi lado. Se mantiene pendiente de mi estado de salud, si necesito tomar agua o cualquier otra cosa”, refirió el lugareño. López Bullain tiene dos hijas pequeñas. El apoyo de su esposo es sustancial en sus numerosas obligaciones.”Me levanto temprano. A la chiquita la dejo en el Círculo Infantil y la mayor en la escuela, para puntualmente cumplir la responsabilidad laboral que tengo con el anciano a mi cargo”, comentó.

La santacruceña Elizabeth a pesar de su juventud sabe lo grande del deber social que acomete durante ocho horas diarias. Tiene como propósito que la vida de la persona adulta mayor bajo su protección no esté desolada ni triste. Ponerle encanto y sonrisa a cada jornada le resulta fructífero, le proporciona felicidad.