Efectuarán acto municipal de inicio de curso escolar en escuela Ignacio Agramonte

Santa Cruz del Sur, 27 ago.- En la escuela primaria Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz de la ciudad cabecera santacruceña se efectuará el lunes 1ro de Septiembre el acto municipal de inicio del curso escolar 2025-2026, etapa que estará dedicada al centenario del inolvidable Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. La jornada de alegría estará respaldada por actividades culturales y recreativas.

Liudmila Hernández Hernández, directora de la institución educativa expuso que se comenzó la organización y embellecimiento de las aulas donde cursarán estudios 430 educandos de preescolar a sexto grado. Aunque la cobertura docente alcanza el 90 por ciento, están las condiciones creadas para garantizar la trasmisión de contenidos en doble sesión de lunes a viernes.

El venidero miércoles se realizará allí el primer claustro magisterial para dar la bienvenida a los jóvenes y experimentados pedagogos del plantel y dar oportunas orientaciones, una de ellas relacionada con la reunión con los padres el viernes de la presente semana para analizar como tema central el cumplimiento del reglamento escolar, a fin de garantizar la disciplina integral en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Hernández Hernández, Máster en Ciencias de la Educación, afirmó que ya está en almacén del plantel la base material de estudio y de vida necesarias entre otros recursos elementales para la feliz arrancada, la que estará impregnada del estudio del ideario martiano y el trabajo para la recuperación histórica de la localidad.

Cada aula de la mencionada institución educativa llevará el nombre de un mártir, del que los discípulos conocerán su vida y obra revolucionarias. También estudiarán la historia de lucha del Comandante mambí Aniceto Recio Pedroso, patriota insigne de Santa Cruz del Sur. Se suma además la formación en valores, vocacional y orientación profesional, el respeto a los símbolos patrios, a los maestros, los padres, la comunidad y toda la sociedad .