Efectúan santacruceños acto por aniversario 67 de creación de la Policía Nacional Revolucionaria

Santa Cruz del Sur, 4 ene.- El acto por el aniversario 67 de la creación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se efectuó este sábado en Santa Cruz del Sur, jornada que estuvo presidida por Yunia Calderón Marrero, coordinadora política del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC), Dimelis Cabanes García, viceintende que atiende transporte y distribución y el Teniente Coronel Yunier Espert Alcarás, jefe de la institución en el municipio.

La Teniente Maidis Calunga Mendoza, oficial de cuadro y preparación del Ministerio del Interior (MININT), dio lectura a la orden que otorga la Distinción por el Servicio Distinguido al Capitán Alieski Basulto Rosabal, por su actitud destacada durante 26 años de labor interrumpida, apoyando el orden, la tranquilidad ciudadana y en combate directo contra las indisciplinas sociales, la corrupción y las ilegalidades como jefe de sector de la PNR en la comunidad santacruceña de Haití.

Basulto Rosabal expresó que su compromiso es a seguir al lado de la Revolución Cubana y el pueblo como integrante de las honrosas filas de la Policía Nacional Revolucionaria fundadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz hace 67 años. Destacó que todavía le queda mucho por hacer como oficial y revolucionario.

El Teniente Coronel Yunier Espert Alcarás, exhortó a la fuerza militar joven y de experiencia presente en la cita a no claudicar jamás por difíciles que sean los tiempos. A su vez llamó a condenar la agresión imperialista a la República Bolivariana de Venezuela.