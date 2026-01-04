Santa Cruz del Sur, 4 ene.- Otro acto de cobardía sobre dorso de venenosa serpiente se puso de manifiesto la madrugada de este sábado por parte del monstruo yanqui al secuestrar al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores.

¿Qué pretende el Donal Trump, acaso doblegar a Maduro, su esposa y el pueblo venezolano ?

Claro que no lo va a lograr. Ni lo misiles, ni las bombas, ni las amenazas van a cambiar el rumbo bolivariano, revolucionario, y socialista de la tierra del Comandante Hugo Chávez Frías, de Sucre y Simón Bolívar.

La resistencia de los pueblos de América Latina se levantan con fuerza de volcanes por la hermana Venezuela. La injusticia nunca vencerá, tampoco la prepotencia del Gobierno de los Estados Unidos.

La unidad latinoamericana está por encima de las mentiras y la violencia de un corrupto y alocado ser qué pretende ser el Dios de las decisiones para quitar y poner gobiernos a su antojo en contra de los más elementales derechos humanos.

Cuba también exige el inmediato retorno del Presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores a Venezuela. El mundo rechaza los perversos ataques a la nación amiga, hermana y solidaria declarada en 2014 zona de paz. El No a la guerra y a la injerencia del ejército estadounidense en cualquier nación está presente en las voces de Millones de seres humanos.