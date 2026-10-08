Recogida de materias primas en municipio camagüeyano reafirma compromiso medioambiental y comunitario

Vertientes, Camagüey, 8 oct.- El municipio de Vertientes ha consolidado su programa de recogida de materias primas como una de las acciones centrales del movimiento popular “Mi Barrio por la Patria”. Esta iniciativa, que involucra a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), grupos de trabajo comunitario y la Empresa de Recuperación de Materias Primas, tiene como objetivo dinamizar la economía local y fomentar el saneamiento ambiental.

Utilizando los medios de transporte disponibles, la iniciativa cuenta con el respaldo de delegados de circunscripción y grupos comunitarios para facilitar la recogida de envases de plástico, aluminio, cartón, vidrio y otros metales ferrosos. Todos estos materiales son recolectados en la Casa de Recogida Municipal.

Wilexis Rodríguez Lambert, director de la entidad local, destacó que, aunque la recolección de acero y papel no ha cumplido con los planes previstos, el sobrecumplimiento en otras áreas ha generado resultados positivos al cierre del primer semestre del año.

Esta labor ha sido reconocida a nivel provincial. En las celebraciones por el aniversario de los CDR, Vertientes fue declarado municipio vanguardia en Camagüey, lo que resalta la participación activa de los cederistas en tareas clave, como la recogida de materias primas y la donación de sangre.

A nivel nacional, el movimiento “Mi Barrio por la Patria” ha apoyado la recolección de más de 690 toneladas de materias primas a lo largo del año. Esto se traduce en un firme compromiso hacia la protección del medio ambiente y la reducción de desechos sólidos, además de promover la reutilización y el reciclaje en medio de las limitaciones y bloqueos externos que enfrenta el país.

Las autoridades locales enfatizan que estas acciones no solo benefician la economía y el medio ambiente, sino que también fortalecen el tejido comunitario y la capacidad de respuesta del pueblo ante los desafíos actuales. (Texto y foto: Radio Vertientes) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)