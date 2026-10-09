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Camagüey celebra ingreso de nuevos pioneros con actividades educativas y comunitarias (+ Post)

Redacción Digital

Camagüey, 8 oct.- Este 8 de octubre, los 13 municipios de Camagüey acogieron la ceremonia de ingreso de los estudiantes de primer grado a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), en su etapa Moncadista.

La jornada se desarrolló simultáneamente en las escuelas primarias del territorio y coincidió con el inicio de la Jornada Camilo y Che, dedicada a honrar la memoria de Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.

En ese contexto familiares y maestros colocaron a los niños la pañoleta azul, distintivo que usarán durante tres años y que representa el cielo de la Patria, así como su compromiso con el estudio, la disciplina y la formación en valores.

Hasta el 28 de octubre, las escuelas y comunidades de la provincia desarrollarán actividades conmemorativas, entre ellas dramatizaciones, matutinos especiales y encuentros comunitarios. Estas acciones permitirán acercar a los pioneros a la vida y el legado de Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.

Este 8 de octubre, en Camagüey, se vivió un momento especial para los estudiantes y sus familias, pues marcó el inicio de una nueva etapa de aprendizaje, participación y crecimiento como integrantes de la OPJM. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)

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