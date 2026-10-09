Camagüey celebra ingreso de nuevos pioneros con actividades educativas y comunitarias (+ Post)

Camagüey, 8 oct.- Este 8 de octubre, los 13 municipios de Camagüey acogieron la ceremonia de ingreso de los estudiantes de primer grado a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), en su etapa Moncadista.

La jornada se desarrolló simultáneamente en las escuelas primarias del territorio y coincidió con el inicio de la Jornada Camilo y Che, dedicada a honrar la memoria de Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.

Una mañana de gran significación para los educandos del primer grado en #SantaCruzdelSur como en toda #Cuba: recibieron sus pañoletas azules, son pioneros Moncadistas.

Este 8 de octubre inicia la Jornada Camilo-Che, dos hombres que hicieron historia (: Educación Municipal) https://t.co/RyuwfHu52p — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 8, 2026

En ese contexto familiares y maestros colocaron a los niños la pañoleta azul, distintivo que usarán durante tres años y que representa el cielo de la Patria, así como su compromiso con el estudio, la disciplina y la formación en valores.

Hasta el 28 de octubre, las escuelas y comunidades de la provincia desarrollarán actividades conmemorativas, entre ellas dramatizaciones, matutinos especiales y encuentros comunitarios. Estas acciones permitirán acercar a los pioneros a la vida y el legado de Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.

Este 8 de octubre, en Camagüey, se vivió un momento especial para los estudiantes y sus familias, pues marcó el inicio de una nueva etapa de aprendizaje, participación y crecimiento como integrantes de la OPJM. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)