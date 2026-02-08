Dirigentes santacruceños realizan encuentro para informar sobre medidas ante compleja situación económica

Santa Cruz del Sur, 7 feb.- En reunión este viernes presidida por Héctor Solano Montejo y Araelia García Rojas, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Santa Cruz del Sur, en igual orden, fueron dadas a conocer las medidas a cumplir a causa de la compleja situación económica, electroenergética y déficit de combustible en Cuba.

En los planteles del sistema de Educación dio a conocerse que se mantiene la doble sesión en el proceso docente educativo, mientras que los educandos de instituciones educativas con sistema interno se concentrarán en los zonales donde residen y continuarán las clases a través de guías de estudio con la presencia de maestros. Y los albergados de la escuela de enseñanza especial Tania La Guerrillera se ubicarán en los centros escolares existentes de los entornos de residencia.

A su vez fue puntualizado que los discípulos de la enseñanza media superior van a respaldar la producción de alimentos en organopónicos. Por su parte en el sector de Salud Pública se le dará cumplimiento a 38 medidas sin que deje de prevalecer la calidad y eficiencia en los servicios al pueblo.

También fue informado que a partir de la semana entrante el Medibus trasladará a los pacientes para la cabecera provincial sólo los martes y jueves de cada semana, y continuará siendo empleado el transporte alternativo en el Sistema de Urgencia Médica (SIUM). Debido a la situación actual únicamente se harán cirugías de emergencia. De manera planificada se atenderá al Programa Materno Infantil en las comunidades intrincadas. Mientras que las consultas de los especialistas van a realizarse en las instituciones de Salud del emporio cabecera santacruceño.

Solano Montejo llamó a la elaboración de alimentos en lugares estratégicos para la venta al pueblo, la organización de canasta básica una vez al mes para todos los núcleos familiares y el muestreo de los precios topados en los puntos de venta de los trabajadores por cuenta propia.

En el encuentro se trató la importancia de mantener el ahorro de energía eléctrica en horario picos, reactivar el trabajo a distancia, continuar con los cambios de labor en organismos y entidades y el combate político ideológico en las redes sociales para desactivar las informaciones falsas de la contrarrevolución.