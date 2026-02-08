Estudiantes y profesores santacruceños rinden homenaje a Camilo Cienfuegos

Santa Cruz del Sur, 7 feb.- Los estudiantes y profesores de la escuela secundaria básica Camilo Cienfuegos de la ciudad cabecera santacruceña rindieron homenaje en matutino este viernes al Señor de la Vanguardia en el aniversario 94 de su natalicio, con el compromiso de cumplir con su primer deber el estudio.

Alumnos de la institución educativa evocaron etapas de la vida del legendario Comandante desde la época estudiantil, la lucha revolucionaria en la clandestinidad, la preparación junto a Fidel y otros compañeros de ideales en México para liberar a Cuba.

También la travesía desde el puerto de Tuxpan como uno de los 82 expedicionarios en el yate Granma, decidido como los demás al precio de cualquier sacrificio a obtener la libertad e independencia de la Isla humillada por los gobernantes de turno.

En el encuentro vespertino efectuado en la secundaria básica Camilo Cienfuegos de Santa Cruz del Sur, además de la presentación de manifestaciones culturales, se resaltó la lealtad del Comandante del sombrero alón con Fidel Castro Ruz, quien expresó prefería dejar de respirar antes de dejar de serle fiel.