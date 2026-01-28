Dirigentes campesinos intercambian con productores de Camagüey

Camagüey, 28 ene.- Integrantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) a nivel de país intercambiaron con dirigentes campesinos y productores de la región con el fin de incrementar las producciones agroalimentarias.

La comision, integrada por Osvel Pérez, miembro del Buró Nacional de la ANAP, y los funcionarios Roberto Chacón y Juan Guerra, intercambió primeramente con el ejecutivo de la organización en Camagüey.

Entre los asuntos evaluados estuvieron implementación de los acuerdos del XIII Congreso Campesino, el funcionamiento orgánico, los resultados de los indicadores productivos del pasado año y las proyecciones para el 2026.

Seguidamente la comitiva recorrió áreas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Roberto Rodríguez, donde dialogó con su junta directiva y con los destacados usufructuarios Eurnides Veloz y Nivaldo Navarro acerca de su desempeño en el calendario anterior y perspectivas para el actual período.

La visita al municipio de Camagüey forma parte del Control Integral del Buró Nacional de la ANAP a la provincia, enmarcado del 26 al 29 del actual mes de enero. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)