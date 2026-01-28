Se presentarán en Cuba el famoso saxofonista ruso Igor Butman y la Orquesta de Jazz de Moscú

La Habana, 28 ene.- Ya muy pronto Igor Butman, Fantine y la Orquesta de Jazz de Moscú se presentarán en Cuba por primera vez con un programa especial. Los conciertos se realizarán en La Habana, en el marco del Festival Jazz Plaza, los días 30 y 31 de enero, en la Fábrica de Arte Cubano y el Teatro Nacional de Cuba (Sala Avellaneda). Estas presentaciones marcarán el inicio de una extensa gira por Latinoamérica, que se realiza con el apoyo del Ministerio de Cultura de Rusia y Rosconcert y en la que el reconocido conjunto también visitará Brasil y Nicaragua.

En Cuba, la Orquesta de Jazz de Moscú presentará un programa especial con obras de compositores cubanos y reconocidos estándares del jazz ruso. Estos conciertos buscan acercar al público extranjero la rica cultura musical de nuestro país.

“Para mí, Cuba es una fuente inagotable de inspiración. La destreza de los músicos locales, su dominio del ritmo y su dedicación son simplemente asombrosos. Estoy inmensamente agradecido por cada oportunidad de tocar aquí o de actuar con artistas cubanos en Rusia. Tras participar en el Concierto de Gala del Día Internacional del Jazz en La Habana en 2017, soñé con traer a toda nuestra orquesta. ¡Y ahora ese sueño se hace realidad! En esta gira, no solo traemos en La Habana un concierto, sino nuestro sincero amor y respeto, encarnados en la música. Será un programa de dedicación, un encuentro entre dos grandes culturas”.

Igor Butman es considerado el principal embajador del jazz ruso en el escenario mundial. En 1999, fundó su renombrada Orquesta, Cuarteto y Quinteto de Jazz de Moscú, que durante casi dos décadas han realizado giras por cientos de ciudades de todo el mundo. La discografía de Igor Butman incluye 18 álbumes, incluyendo “Magic Land”, grabado con Chick Corea, Jack DeJohnette, John Patitucci, Stefon Harris y Randy Brecker.

A lo largo de muchos años, la Orquesta de Jazz de Moscú se ha consolidado como una de las orquestas más importantes del mundo y un importante catalizador del desarrollo del jazz en Rusia. Durante más de 25 años, los músicos han representado regularmente a nuestro país en los festivales más prestigiosos de Europa, Asia y América.

Solo en los últimos cinco años, la Orquesta, calificada como una “constelación de virtuosos” por la prestigiosa revista JazzTimes, ha ofrecido más de 500 conciertos en Rusia, además de actuar en Brasil, Emiratos Árabes Unidos, India, China, Italia, Francia, Turquía y otros países. La big band presenta regularmente programas únicos con populares artistas rusos e internacionales de jazz, música clásica y pop. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)