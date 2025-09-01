Dirigente político santacruceño se reúne con ejecutivos partidistas de comunidad rural

Santa Cruz del Sur, 29 ago.- Héctor Solano Montejo, máximo dirigente político de esta localidad se reunió este viernes con secretarios generales de núcleos del Partido Comunista de Cuba (PCC) de la comunidad de Flor de Mayo, enclavada en el Consejo Popular de igual nombre, distante más de 30 kilómetros del emporio cabecera.

Acompañado de Mirnael Guillén Rivero, miembro del Buró Municipal de la organización de vanguardia, dio orientación de manera conjunta en cuanto al proceso sociopolítico a realizar en breve para el crecimiento con la nueva militancia a las filas partidistas, siempre que esta reúna los requisitos que se exigen.

Entre los meses de septiembre y octubre serán elegidos en las estructuras de base los precandidatos a delegados al lX Congreso del PCC y a miembros del Comité Central. Fueron expuestos además los documentos a consultar como antesala al cónclave de los comunistas de la isla a desarrollarse en abril del venidero calendario.

Otros procesos están estrechamente relacionados con los análisis y debates del anteproyecto del Código de Trabajo, a tratarse en las secciones sindicales del sector estatal y nuevos actores económicos, la presentación del presupuesto para 2026, el Programa de Gobierno para reimpulsar la economía y el Tercer Ejercicio Nacional de enfrentamiento al delito.

Solano Montejo llamó a mantener la vigilancia popular revolucionaria a fin de que las producciones agrícolas tengan como destino la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acopio, lo vital de garantizar el autoabastecimiento territorial de alimentos, la venta en divisas por las unidades productoras de frijol, arroz, miel de abeja y carbón vegetal, el esfuerzo a cometer para cumplir el plan de la siembra de caña y respaldo a la arrancada del curso escolar 2025-2026 que comienza el lunes 1ro de Septiembre.