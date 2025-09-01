Analizan importantes temas económicos en unidad productora santacruceña de Cuatro Esquinas

Santa Cruz del Sur, 29 ago.- Imprescindibles encuentros se efectuaron este jueves en el Círculo Social de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) José Ramón Sánchez, enclavada en tierras del poblado de Cuatro Esquinas, perteneciente al Consejo Popular Forestal-Cuatro Compañeros del territorio santacruceño.

En la agenda matutina se valoró de favorable el avance del arreglo de más de 14 kilómetros del camino de Cuatro Esquinas, labor que acometen hombres y equipos de la Empresa de granos Ruta Invasora del municipio camagüeyano de Vertientes y Transmet Provincial, quehacer que agradecen pobladores del lugar.

Otras cuestiones tratadas fue la elaboración de carbón de marabú por obreros de cooperativas y la contratación de hacedores del recurso forestal para el consumo social y venta en divisas a la entidad viertentina. Además de la siembra de frijol, arroz y producción de miel de abeja, importantes fuentes de ingresos a las bases productivas para adquirir insumos.

A su vez fue dada información de visitas a productores y Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) que incumplen planes de entrega de leche y carne vacuna, el combate al delito, la atención a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo y la creación de comisiones para atender políticas sociales, entre otros asuntos.

La activa jornada estuvo presidida por Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Araelia García Rojas y Miriadis López Álvarez, presidenta de la Asamblea del Poder Popular e Intendente, en igual orden, en la demarcación santacruceña.

En la cita se exhortó a trabajar en el embellecimiento y organización de cinco instituciones educativas del mencionado Consejo Popular, para lograr una arrancada efectiva del curso escolar 2025-2026.