martes, febrero 17, 2026
Lo último:
internacionales

Cuba rechaza la apropiación de tierras de Cisjordania por Israel

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, 16 feb.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó hoy la apropiación israelí sobre tierras ocupadas de Cisjordania, parte inalienable del territorio palestino junto a Gaza.

“Tales medidas persiguen acelerar las actividades ilegales de los asentamientos de colonos israelíes, violan el derecho internacional, socavan la solución de dos Estados, ponen en peligro la viabilidad de un Estado Palestino Independiente y se oponen a los esfuerzos a favor de la paz y la estabilidad en el Oriente Medio”, expresó el titular de Relaciones Exteriores en la red social X.

Asimismo alertó sobre los riesgos de esta decisión, que representa una anexión de facto, e instó a la comunidad internacional a detener las acciones israelíes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

 

También te puede gustar

Soprano cubana Bárbara Llanes actuará en Francia

Hondureños continúan en pie de lucha

China argumenta rechazo a reunión Beijing-Tokio