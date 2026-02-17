Cuba rechaza la apropiación de tierras de Cisjordania por Israel

La Habana, 16 feb.- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó hoy la apropiación israelí sobre tierras ocupadas de Cisjordania, parte inalienable del territorio palestino junto a Gaza.

“Tales medidas persiguen acelerar las actividades ilegales de los asentamientos de colonos israelíes, violan el derecho internacional, socavan la solución de dos Estados, ponen en peligro la viabilidad de un Estado Palestino Independiente y se oponen a los esfuerzos a favor de la paz y la estabilidad en el Oriente Medio”, expresó el titular de Relaciones Exteriores en la red social X.

Asimismo alertó sobre los riesgos de esta decisión, que representa una anexión de facto, e instó a la comunidad internacional a detener las acciones israelíes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)