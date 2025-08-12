Destacan legado de Fidel en la Salud Pública

La Habana, Cuba. – José Ángel Portal, ministro de Salud Pública destaco el legado y la impronta de Fidel Castro en ese sector desde el triunfo de la Revolución Cubana, donde el país ha destinado cuantiosos recursos humanos ymateriales en beneficio de todo el pueblo.

Desde el MINSAP de Cuba honramos la visión de Fidel que sostiene las esencias del Sistema de Salud cubano, de formar profesionales para proteger y salvar vidas. Es un principio que guía la vocación humanista de nuestro sector, aun en los escenarios más difíciles, escribió el titular cubano de Salud en la red social X.

En esa propia plataforma de Internet indicó que Como artífice del Sistema Nacional de Salud, que tiene sus bases en la equidad y la prevención, Fidel dejó para la humanidad un legado que trasciende hospitales y cifras. Honrar su ejemplo y defender la salud como un bien compartido son retos constantes para nuestro sector.

En la actualidad en Cuba se desarrolla un amplio movimiento de recordación del líder de la Revolución Cubana, cuando faltan pocas horas para conmemorar el aniversario 99 de su natalicio. (Tomado de Radio Reloj)