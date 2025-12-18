Cachorros se suman a selecto club en series nacionales de beisbol

La Habana.- CON jonrón en el segundo juego entre sus Cachorros de Holguín y Tigres de Ciego de Ávila, Lázaro Cedeño y Yasiel González elevaron a cinco las duplas de compañeros de equipo que conectan al menos 15 en una misma serie nacional de beisbol de 75 juegos en Cuba.

El estadístico Rodolfo Álvarez expuso a JIT que antes lo consiguieron Luis Giraldo Casanova-Lázaro Madera, con Vegueros (SN 23), Lázaro Junco-Juan Luis Baró, con Citricultores (SN 24), Yosvany Alarcón-Rafael Viñales, con Las Tunas (SN 60), y Eduardo García-Yoelkis Guibert, con Santiago de Cuba en la actual temporada.

Los cachorros vencieron dos veces a los casi eliminados avileños (nocaut de 11×1 y 7×4), y se convirtieron en los terceros dueños de boletos para la postemporada, después del líder y monarca exponente Las Tunas, y Matanzas.

Por los vencedores, Christian Onofre conectó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras en el primer duelo, y en el segundo Cedeño pegó su número 15 y propulsó par de anotaciones.

Además, Las Tunas se impuso 4×2 ante el sotanero Guantánamo, apoyado en el décimo vuelacercas de Yudier Rondón y en la victoria número 10 del abridor Yosmel Garcés, quien igualó en ese departamento con el relevista avileño Yunier Batista.

Pero vale añadir que lo de Garcés ha sido fenomenal, pues aún no conoce el sabor de la derrota.

En otros desenlaces, Cienfuegos derrotó 8×6 a Matanzas, Sancti Spíritus doble a Mayabeque (4×3, 5×4) y Pinar del Río hizo lo mismo con Industriales (5×3, 3×1).

Artemisa dispuso 8×6 de Isla de la Juventud, Santiago de Cuba 8×7 de Granma y Camagüey dividió honores con Villa Clara. Primero ganó 5×4 y luego lo hizo su rival, 7×2.

RECUPERAR JUEGOS SIN TRONCHAR OPCIONES

«En la recuperación de juegos suspendidos, la prioridad está centrada en no afectar a ningún equipo con posibilidades de ubicarse entre los ocho que avanzarán a la fase de postemporada».

Así comentó este miércoles a la prensa el comisionado nacional de beisbol Juan Reinaldo Pérez Pardo, quien confirmó que el viernes comenzarán esos encuentros.

«Son 57 los pendientes, y la planificación posterior dependerá del día a día, según lo que estos vayan definiendo», sostuvo el directivo, quien ratificó que los cuartos de finales serán de cinco a ganar tres y no descartó que, en dependencia de cuándo termine esa fase, las semifinales puedan celebrarse al mejor de siete, como la etapa conclusiva.

«Son muchas las variantes y estamos dispuestos a ser flexibles en función de lo mejor para el espectáculo, pero siempre evitando más retrasos que comprometan no solo los compromisos internacionales previstos, sino también los aseguramientos planificados», dijo el también presidente de la Federación Cubana de Beisbol y Softbol. (Tomado de Jit)