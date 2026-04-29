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Destaca Minrex legalidad del proceso de nacionalización en Cuba

Editor Web Radio Santa Cruz
La Habana, 29 abr.- Fernández de Cossío precisó que el gobierno de Estados Unidos rechazó la propuesta cubana de compensación y se negó a negociar una fórmula mutuamente aceptable, pese a la insistencia de La Habana incluso después de la victoria en Playa Girón.

Carlos Rafael Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó que las nacionalizaciones de propiedades extranjeras realizadas en la década de 1960 fueron legítimas y se ajustaron a la Constitución de 1940, las leyes nacionales y el Derecho Internacional.

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