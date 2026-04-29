Destaca Minrex legalidad del proceso de nacionalización en Cuba

El diplomático señaló en su perfil de Facebook que todas las medidas contemplaron fórmulas de compensación mediante acuerdos de gobierno a gobierno, práctica reconocida en la época. Con Canadá, España, Francia, Gran Bretaña y Suiza se alcanzaron convenios y se efectuaron compensaciones.

Fernández de Cossío precisó que el gobierno de Estados Unidos rechazó la propuesta cubana de compensación y se negó a negociar una fórmula mutuamente aceptable, pese a la insistencia de La Habana incluso después de la victoria en Playa Girón.

«Si los antiguos dueños estadounidenses no fueron compensados, fue porque su gobierno jugó política y hostilmente con el tema», precisó el viceministro en la red social.

El funcionario recordó que desde entonces Washington ha provocado a Cuba un daño humano y material mediante agresiones militares, terrorismo, respaldo a bandas criminales, sabotaje económico, guerra biológica y bloqueo económico, comercial y financiero.

«Con apego al derecho, la ética y el sentido común, el pueblo cubano merece compensación por un daño tan despiadado y prolongado», expresó Fernández de Cossío, al subrayar que ese perjuicio supera el que pudieron haber sufrido los antiguos propietarios.

El viceministro reiteró que Cuba ha manifestado durante años su disposición a dialogar sobre reclamaciones y compensaciones mutuas, con los reclamos de cada parte sobre la mesa, posición amparada por la legislación nacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)