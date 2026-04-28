Oñate levantó tres medallas de plata en panamericano de pesas

La Habana.- EL CUBANO Otto Félix Oñate conquistó tres medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas de Panamá, inaugurado este lunes en la capital de esa nación.

Oñate, representante de la división de los 60 kilogramos, en el arranque consiguió levantar 122 kg en su tercera salida a la plataforma, luego de dominar 114 y 118 kilos.

La cima del podio en ese apartado la ocupó el estadounidense Gabriel Chumm (121-126 kg). El bronce quedó en poder del venezolano Jefferson Gómez (113-116-119 kg).

En la prueba de envión, el guantanamero alzó144, 150 y 155 kg. Chumm (150-155 kg) terminó con la presea dorada y Jhon Jairo Serna, de Colombia, ocupó el tercer puesto (145-151 kg).

Las primeras posiciones en los totales la ocuparon Chumm (281 kg), Oñate (277 kg) y Serna (269 kg), por ese orden.

Como añadido a su buen desempeño el cubano igualó los récords nacionales en arranque y envión, e implantó una plusmarca en el biatlón.

Tras esta buena noticia, la escena quedó lista para que el 30 de abril próximo, último día de competencias, la subcampeona mundial Marifelix Sarría (+86 kg), quien completa la presencia de Cuba, salga también en busca de un lugar en el podio.

La justa reunió a 168 competidores de 22 países y sirve de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Tanto Oñate como Sarría son considerados posibles medallistas de oro en esa lid. (Tomado de Jit)