Destaca Díaz-Canel heroísmo de trabajadores de la Salud en Cuba

La Habana, 25 jul.- Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, reconoció el heroísmo de los trabajadores de la salud en Cuba, durante un recorrido por el hospital docente clínico-quirúrgico Joaquín Albarrán Domínguez, en la capital, informaron fuentes de Presidencia desde su web institucional.

Acompañaron al mandatario el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, el ministro de Salud José Ángel Portal Miranda, junto a directivos y cuadros de diferentes niveles, quienes participaron en el intercambio sobre temas de interés.

En diálogo con especialistas y personal del centro, conocido popularmente como Clínico de 26, Díaz-Canel se refirió al impacto de las recientes órdenes ejecutivas y del cerco petrolero en los indicadores de salud, lo cual -dijo- “se traduce en pérdidas de vidas humanas”.

El Presidente destacó las dificultades enfrentadas por médicos y enfermeras: “Llegan todos los días después de largas noches de apagón, muchas veces a pie por la falta de combustible, a ocupar sus puestos en nuestras instituciones de salud”.

El hospital atiende a casi medio millón de habitantes de varios municipios de La Habana y alberga el Instituto de Nefrología, centro de referencia nacional.

Según explicó su directora, la doctora Mery Leydy Torres Lahera, se ha garantizado la atención a los pacientes en condiciones complejas y se recuperaron servicios esenciales como el Cuerpo de Guardia.

Díaz-Canel visitó la Sala de Cuidados Coronarios, cerrada por casi una década, y apreció el confort y profesionalidad de sus especialistas.

“Eso merece reconocimiento y respeto de quienes puedan apreciar ese esfuerzo. Sigan guapeando, sigan adelante”, convocó.

El mandatario conoció además las proyecciones de transformación digital del hospital, con registros médicos electrónicos y servidores de imágenes para interconectar servicios.

“Eso les va a abrir unas posibilidades tremendas, sobre todo en lo que tiene que ver con la plantilla”, afirmó.

Fundado en 1952 y ampliado en 1985, el hospital Joaquín Albarrán fue inaugurado por el líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)