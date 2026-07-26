“Siempre estoy dispuesto a jugar con los Toros”, afirmó el lanzador José Ramón Rodríguez

Camagüey, 24 jul. – Fue de esos encuentros que uno bautiza como casual. Puramente casual. No hubo cita previa. Y mucho menos, sabía de su presencia en la provincia.

Pero José Ramón (Pepe) Rodríguez Menéndez, es de esos que rehúye el protocolo, y siempre tiene las puertas abiertas al diálogo, sobre todo si se aborda su pasión: el béisbol.

Destacado lanzador, oriundo del sureño municipio de Santa Cruz del Sur, el joven serpentinero es, desde hace algunos años, uno de los más sobresalientes serpentineros camagüeyanos e, incluso, del país.

En las últimas campañas se ha movido hacia las ligas del área, y ahora mismo concluyó su estancia en el certamen veraniego de Venezuela, interrumpido por los efectos de un terremoto.

Y como la entrevista fue fruto de la coincidencia, pues con la misma velocidad que llegan sus lanzamientos al “plato”, logramos un intercambio rápido, preciso.

No había agenda pensada.

Entramos al “dual meet” sin calentamiento previo.

¿Descansas o te mantienes activo de alguna manera?

“Realmente es un descanso entre comillas, pues en estos días comencé en el Cándido a hacer mis carreritas, a “estirar” el brazo, y todo bien, a la espera de firmar un contrato para la Liga Invernal de Venezuela, pues ya se sabe la causa por la que se detuvo la de verano en la que participaba».

No es secreto que muchos anhelan tu pesencia con los Toros en la próxima 65 Serie Nacional de Béisbol que, por cierto, hasta ahora no tiene fecha oficial. ¿Habría alguna posibilidad, si el contrato te lo permite, que puedas participar en el torneo en Cuba?

“Ahora mismo no te puedo decir, pues todo depende de cuándo comenzará la liga allá, y espero por eso. Como tampoco hay fecha en el país, entonces es difícil asegurar nada”.

Y prosigue: “De todos modos, debo precisar con Borroto (Miguel, director del equipo de Camagüey) algunas cuestiones de interés para ambos, aunque, te repito, no tengo la respuesta en este minuto”.

No obstante, ¿disposición tienes?

Fue enfático: Sí, sí, claro que sí. Me haría falta incluso, si es antes del regreso, me serviría de preparación, pues estaría trabajando 4 ó 5 entradas, a lo sumo. Y de paso, ayudar al equipo, claro”.

Ya en una ocasión anterior hiciste algo parecido…

“Así es. Fue en septiembre del año pasado, si mal no recuerdo. Me sirvió de mucho”.

No hay signos de agotamiento. Pepe sigue fresco, esperando calmadamente los disparos.

Para los aficionados que siguen tú carrera, sería bueno que hablaras sobre tus resultados individuales.

“Me fue de maravillas. Primer pitcher en promedio de carreras limpias, segundo en whip, tercero en entradas de actuación, todo lo cual me colocaba entre los que aspiraban a Lanzador del Año, pero el terremoto frustró esas aspiraciones”.

¿Cómo consideras el nivel de ese béisbol profesional?

“Tiene un excelente nivel, tanto las ligas de verano como la de invierno, y no olvidar que Venezuela fue el campeón del Clásico Mundial, con peloteros que juegan en esos certámenes. Es de los mejores, en mi opinión, que hay ahora mismo en el Caribe”.

¿En cuáles roles te utilizaron: relevista o abridor…?

“Siempre soy abridor, y trabajaba en esa función, entre cinco y seis entradas”.

¿Te mantendrías en igual equipo y país, o tienes otras propuestas?

“Recibí hace unos días una propuesta de contrato para China, pero no tengo claro todo sobre su calidad en la pelota, pero estoy preparado para trabajar en cualquier otro nivel”.

“He recibido ofertas de trabajo para México, pero por cuestiones de visa se ha complejizado su materialización”.

Físicamente, ¿cómo te sientes?

“Estoy saludable, y sonríe. Me siento bien, el brazo en perfectas condiciones, mantengo buena velocidad, no me aparto del gimnasio, hago mis carreras, mis masajes, y eso me ayuda mucho en el aspecto físico”.

Algún mensaje especial a la afición, a tu afición camagüeyana.

“A la afición de los Toros, que vayan a apoyar a los muchachos ahí en el Estadio, que van a salir a pelear, por eso se está preparando un grupo todos los días, y creo que sí, que esperen lo mejor de ellos”.

El partido se sella. No concluye.

Urgencias aguardan por el talentoso monticulista. Un ejemplo de voluntad deportiva, pues tras una operación de Tommy John, regresó nuevamente a su pasión: la pelota, para seguir escribiendo nuevas historias…

El mismo que ratifica algo: “Siempre estoy dispuesto a jugar con los Toros”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)