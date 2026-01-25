Desplegar todas las potencialidades que tenemos

Cienfuegos.–La grandeza de este pueblo, demostrada una vez más en estos días de duelo y reafirmación por la caída de nuestros 32 combatientes en Venezuela, fue resaltada por Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba, durante el Consejo Provincial de Gobierno con carácter extraordinario efectuado en Cienfuegos.

A enfrentarnos a los problemas y buscarles soluciones, a reinventarnos cada día, atemperándonos a las actuales y complejas circunstancias, convocó el miembro del Buró Político del Partido.

Esto es un llamado al combate, dijo. Nos levantamos cada día a librar un combate y es tiempo ya de hacer análisis diferentes, añadió, al abogar por un pensamiento dinamizador en cada una de las estructuras de la provincia y del país, lideradas por dirigentes activos que tengan el deseo y la capacidad de asumir procesos de transformación.

También insistió en el necesario aumento de la producción y en desterrar las trabas que impiden entregar las tierras, una mejor contratación, un más óptimo acopio, y destensar todas las capacidades productivas.

Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, sostuvo que Cienfuegos, una de las tres provincias aportadoras de alimento a la capital del país, posee las condiciones indispensables para un sostenido crecimiento del sector, pues hay inversiones, tradición y mecanismos para cumplir con mayor fuerza dicho encargo social.

Tanto a localizar áreas pertenecientes a AzCuba para nuevas plantaciones, como crecer en las siembras y en el rendimiento, exhortó el titular del ramo, quien advirtió que Cienfuegos tiene la asignatura pendiente del tabaco, algo que debe transformarse, una vez que aquí se puede cosechar una hoja de alta calidad.

De igual manera, abogó porque las 48 máquinas de riego electrificadas de la provincia (instaladas en los polos agrícolas de Horquita y Juraguá) den real capacidad de respuesta a las 1 900 hectáreas para las que están planificadas, lo cual no se cumple cabalmente.

Priorizar la pesca en el mar y aumentar la producción de carbón vegetal (se pretende alcanzar unas 1 000 t este año) con el fin de disminuir los precios actuales, resultaron dos demandas del Primer Ministro, quien, además, urgió a la búsqueda de alternativas a las problemáticas, desde la base y desde el escenario esencial del municipio.

Marrero Cruz también recabó mayor aplicación de la ciencia y la técnica y exhortó a modificar los sistemas de trabajo.

En más de una ocasión, el Jefe de Gobierno ponderó el informe sobre la implementación en la provincia y en los municipios de los acuerdos y decisiones adoptados en el XI Pleno del Comité Central del Partido, el vi Periodo Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional y en el Consejo de Ministros, presentado por la gobernadora, Yolexis Rodríguez Armada.

A su juicio, se trata de un documento bien alineado al escenario de este momento, el cual incluye entre sus principales acciones la evaluación en los ocho municipios, con todos los actores económicos, de las reservas productivas para incrementar los ingresos; además de asegurar el proceso inversionista del turismo.

En tal sentido, Marrero Cruz destacó la inversión en curso del hotel Jagua, al tiempo que pidió encaminar propuestas de todo género para atraer más al turismo que visita a Cienfuegos.

Como destacó la Gobernadora, Yolexis Rodríguez Armada, en la provincia también tienen como prioridad disminuir las empresas con pérdidas y los financiamientos desde el presupuesto del Estado, crecer en la producción de alimentos, desarrollar las producciones de los centros de elaboración del Comercio y abrir cuatro frentes en la exportación.

Una información halagüeña brindada por la Gobernadora guarda relación con la forma en que se adecuó el sistema de trabajo local para disminuir en un 20 % el número de reuniones, dando preeminencia a la premisa del vínculo constante con el pueblo y la participación popular, algo reconocido por el Primer Ministro.

Por otro lado, Marrero Cruz criticó que, en una provincia que en su momento fue de las más sobresalientes de Cuba en el sector de la Vivienda, hoy existen atrasos en un tema tan sensible como la entrega de los contenedores marítimos destinados a hogares (de 175 previstos, solo se han alistado 70).

En uno de los puntos del encuentro, dirigido a examinar los aspectos fundamentales del funcionamiento de los órganos municipales, Yudeimis Barreiros, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Aguada de Pasajeros, expresó que el Consejo de Administración Municipal rinde cuenta al pueblo cada día, porque ese es su sentido, al responder cada jornada, ágilmente, a las dificultades cotidianas que se les presenta a los pobladores.

HACER COSAS DIFERENTES, SIN MIEDO A LOS CAMBIOS

«Estos son tiempos en los que no se puede seguir haciendo más de lo mismo. Son tiempos de combate, en los que hay que hacer cosas diferentes, siguiendo el ejemplo de nuestros líderes históricos, Fidel y Raúl», expresó Marrero Cruz al intervenir en el Consejo de Gobierno Extraordinario que tuvo lugar en Villa Clara.

En la reunión, donde se analizaron los objetivos de trabajo del territorio para la próxima etapa, así como la materialización del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el dirigente gubernamental hizo hincapié en la importancia de que, con esfuerzos propios y con creatividad, podamos saltar por encima de las dificultades actuales que sufre el país.

Sobre el tema, enfatizó en que si de verdad queremos solucionar los problemas, lo primero que deben hacer los cuadros es transformar las maneras de pensar y dejar atrás los análisis llenos de complacencia, que no nos ayudan a ver las reservas en lo organizativo y en los modos de actuar.

Acerca de este tipo de encuentros, Marrero Cruz señaló que son para cuestionarnos la manera en que se ha estado trabajando y buscar nuevas ideas y proyecciones para resolver los problemas que tanto laceran la vida del pueblo, entre los cuales mencionó los altos precios, el transporte y la vivienda, entre otros.

El Primer Ministro insistió, asimismo, en el papel fundamental del municipio, que debe dejar de ser un eslabón pasivo para convertirse en protagonista de su propio desarrollo, lo cual exige cuadros sagaces, que no tengan miedo al cambio.

Al respecto expresó que «los municipios constituyen el escenario fundamental para enfrentar los principales problemas que aquejan a la población en la actualidad. Es allí donde tienen lugar las principales transformaciones, de ahí la importancia de que puedan aportar, con sus propios esfuerzos, a su desarrollo».

En el análisis, el Primer Ministro puso particular interés en el potencial de este territorio desde el punto de vista científico, industrial y agrícola, todo lo cual está favorecido por el hecho de ser una provincia que tiene superávit en su economía.

A pesar de ese resultado, exhortó a no confiarse y continuar enriqueciendo el plan, en aras de alcanzar resultados superiores en la economía y en todos los aspectos que tienen que ver con el pueblo.

En diálogo con Yosvany Martín Peña, delegado de la Agricultura, Marrero se interesó por la situación de la entrega de tierras y de la ganadería, que decrece e incumple el plan de entrega de leche y de carne a la industria, motivado, entre otras razones, por la desatención, la baja natalidad y el hurto y sacrificio, que aunque ha disminuido, aún es considerable aquí.

En este tema, Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, reconoció el trabajo de la provincia, que aunque no satisface la demanda de alimentos que reclama la población, ha mostrado avances en la implementación de un sistema de trabajo diferente, que va a la raíz de los problemas.

De acuerdo con el informe presentado por la Gobernadora de Villa Clara, Milaxys Yanet Sánchez Armas, quien también rindió cuenta de su gestión, entre los propósitos para el presente año está incrementar las exportaciones, continuar avanzando en la producción de alimentos, así como en la disminución de las empresas con pérdidas, que en la provincia fueron 14 el pasado año.

De igual manera, se trabajará con mayor ahínco en el cumplimiento del plan de leche y carne, así como en la disminución de la tasa de mortalidad infantil, que en 2025 fue de 11 por cada mil nacidos vivos, la más alta de los últimos años en este territorio, según la explicación brindada por la Gobernadora.

Al intervenir ante el plenario, Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, reconoció que el sistema de trabajo del Poder Popular debe perfeccionarse y responder a las prioridades establecidas por el Partido y el Gobierno en estos tiempos tan complejos. (Tomado de Granma)