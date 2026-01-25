Leones se adelanta a Huracanes en play off de 64 SNB

La Habana.- EN UN CERRADO duelo, Leones de Industriales venció 1×0 a Huracanes de Mayabeque y se adelantó 2-1 en el play off de cuartos de final de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

El cotejo. en el Coloso del Cerro, parecía sacado de los archivos del beisbol cubano de la década de los años 90, con buenas jugadas a la defensa, dominio del pitcheo y estrategias de toda índole en pos de anotar o evitar carreras del rival.

La del triunfo de los leones capitalinos cristalizó en el quinto inning. Con dos outs y corredor en la tercera almohadilla, el mentor debutante mayabequense Osmel Cordero indicó la base por bolas intencional al slugger Yasmani Tomás. Pero a seguidas, Yaser Julio González pegó el jit de oro remolcador.

Realmente, los huracanes no concretaron con acierto el corrido de bases, pues hubo dos hombres puestos out encima del plato. Y eso es imperdonable.

Mayabeque creó par de «cabezas de playa» en el octavo y en el noveno actos contra las ofertas de los relevistas Frank Herrera y Juan Xavier Peñalver.

Sin embargo, no llegó el batazo efectivo, al extremo de dejar a 12 corredores en circulación. Los felinos no se quedaron atrás en este aspecto negativo, pues 11 esperaron en los senderos.

Sexta victoria de la campaña para el derecho Carlos Manuel Cuesta y primer salvamento de Peñalver.

Fue el tercer juego que gana Industriales con marcador de 1×0 en su historia de postemporada.

El estadístico Rodolfo Álvarez informó a JIT que esta es la lechada número 127 de la historia de los play off y la decimoquinta con marcador de 1×0. La última con ese pizarrón la habían protagonizado precisamente los Industriales ante Granma en la 61 SNB.

Para este sábado se prevé acciones en los cuatro play off.

En el Latinoamericano, Industriales-Mayabeque tendrán su cuarto enfrentamiento y Matanzas visitará a Sancti Spíritus en el Estadio José Antonio Huelga con el duelo a su favor (2-0).

Además, Las Tunas visitará el parque Augusto César Sandino, en desventaja de 0-2, y Artemisa hospedará a Holguín en el 26 de Julio, con el choque a una victoria por bando. (Tomado de Jit)