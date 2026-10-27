Dengue: ¿cuál es la situación en Cuba?

Oct, 2026.- El dengue, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las arbovirosis más frecuentes, y constituye un severo problema de salud, sobre todo en los países tropicales y subtropicales (como Cuba), donde las condiciones medioambientales favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, su principal vector.

Este virus abarca cuatro serotipos distintos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4), estrechamente relacionados y pertenecientes a la familia Flaviviridae del género Flavivirus. En cada uno de ellos se han identificado genotipos y cepas, con potencialidad de producir cuadros graves.

La OMS también señala que el dengue se ha convertido en un padecimiento endémico en más de cien naciones de las regiones de de África, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y las Américas, siendo el continente americano es una de las tres áreas más afectadas.

Datos de esta organización mundial refieren que en 2026, hasta la semana epidemiológica 29 se reportan en la región de las Américas, un total de un millón 470 mil 237 casos sospechosos (incidencia acumulada de 142 casos por cien mil habitantes). Esto representa una disminución de 60 por ciento en comparación con igual periodo de 2025 y 66 con respecto al promedio de los últimos cinco años.

De ese total de casos reportados, 441 mil 126 fueron confirmados por el laboratorio y dos mil 803 fueron clasificados como dengue grave. Además se registraron un 439 decesos para una letalidad del 0,030 por ciento.

Al igual que en otras naciones de la región, “el dengue es una enfermedad con un comportamiento endémico en el país”, aseguró a JT la Dra. Carilda Peña García, viceministra del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Principalmente asociado a “dos periodos del año (mayo-junio) y (septiembre-octubre)” cuando “se produce un incremento de los casos de esta enfermedad a partir del alza del vector trasmisor, el mosquito Aedes aegypti, que encuentra condiciones medio ambientales favorables para su rápida reproducción”.

A diferencia de otros momentos, “en el presente año se ha detectado circulación de tres de los serotipos que causa esta enfermedad (DEN-2, DEN-3 y DEN-4), lo que pone en alerta a las autoridades sanitarias, por el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad en las personas que la padecieron con antelación por un serotipo diferente”, señaló.

La viceministra del Minsap dijo que los territorios donde mayor riesgo hay de enfermarse son: “La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Guantánamo, al ser los territorios que muestran tasas de incidencia de casos sospechosos de la enfermedad por encima del resto de las provincias”.

Dengue

Esta es una arbovirosis transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y afecta a personas de todas las edades.

Explicó la Dra. Carilda Peña, que “los síntomas fundamentales son: fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, detrás de los ojos, dolor muscular y articular (mialgias y artralgias), fatiga, náuseas, vómitos, sarpullido y enrojecimiento facial (eritema) y aparecen entre cuatro y diez días después de la picadura del mosquito”.

De igual forma, la viceministra del Minsap refirió que debe prestarse especial atención a aquellos signos de alarma que suelen aparecer de 24 a 48 horas después de desaparecer la fiebre y pueden evolucionar rápidamente a complicaciones graves, como sangrado interno, insuficiencia orgánica o muerte.

Estos son: “dolor o sensibilidad abdominal intensa, vómitos persistentes, acumulación de líquidos con dificultad respiratoria, sangrado de mucosas o hemorragias visibles, letargo o irritabilidad, agrandamiento del hígado y el descenso repentino de la presión arterial (choque)”.

Tipos de dengue:

1- Sin signos de alarma: La enfermedad puede manifestarse como un síndrome febril inespecífico. La presencia de otros casos confirmados en el medio al cual pertenece el paciente es determinante para sospechar el diagnóstico clínico de dengue.

2- Con signos de alarma: El paciente puede presentar dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, alteración del estado de conciencia, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito.

3- Grave: Las formas graves se definen por uno o más de los siguientes: Choque por extravasación del plasma, acumulación de líquido con dificultad respiratoria, o ambas; sangrado profuso que sea considerado clínicamente importante por los médicos tratantes o compromiso grave de órganos.

Sobre el Aedes aegypti

La OMS refiere que el Aedes aegypti es el vector que presenta el mayor riesgo de transmisión de arbovirus en las Américas y está presente en casi todos los países del hemisferio (excepto Canadá y Chile continental).

Este es un mosquito doméstico (vive en y cerca de las casas) que se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. Su ciclo de vida puede completarse de siete a diez días, y los adultos generalmente viven de cuatro a seis semanas.

La responsable de la transmisión de enfermedades es la hembra, pues necesita sangre humana para el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo.

Los horarios de mayor riesgo de ser picado son temprano en la mañana y al anochecer, donde los mosquitos son más activos. No obstante, como las hembras necesitan continuar alimentándose buscarán una fuente de sangre en otros momentos.

Por su condición de país tropical “Cuba tiene factores que favorecen la reproducción del vector tales como la humedad relativa y la temperatura, a lo que se suman otros generados por la urbanización inadecuada, el acumulo de basura, los salideros de agua potable y albañales, que se comportan como fuentes de cría. Situación de la que no escapa ninguna provincia, fundamentalmente en los municipios cabeceras”, manifestó la Dra. Peña.

“Esta escenario propicia la rápida reproducción del vector, elevando el nivel de infestación y en consecuencia el riesgo para la transmisión del dengue y otras arbovirosis como el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla”.

Enfrentando al mosquito

Pese a la difícil situación económica por la que atraviesa el país, todavía se continúa, al decir de la Dra. Carilda Peña, viceministra del Minsap, trabajando para enfrentar a ese vector.

El plan que existe con ese fin cuenta “con medidas que se refuerzan en las etapas de alza estacional, por ello es fundamental asegurar la vigilancia clínico epidemiológica en las áreas de salud, de las personas con síntomas y/o signos de la enfermedad y garantizar los medios necesarios para la atención médica según los protocolos establecidos.

“Asimismo, aplicar tratamiento antivectorial, con refuerzo de las acciones de abatización y adulticida (fumigación) con énfasis en las viviendas de los enfermos. Garantizar la higienización de casas y locales eliminando fuentes de cría del vector”.

La clave para evitar el dengue y sus complicaciones, subrayó la viceministra, está en “eliminar los criaderos de mosquitos (tapar los depósitos de agua, sanear las viviendas, centros de estudio, trabajo y entornos colectivos), protegerse de las picaduras (usar mosquiteros, ropas de mangas largas, siempre que sea posible), y acudir al médico ante la presencia de signos y síntomas de la enfermedad y no automedicarse. (Tomado de Juventud Técnica)