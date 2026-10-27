Cubano Horta al América vs. Europa de Boxeo

La Habana, 27 oct.- El cubano Saidel Horta (60 kg) será parte del equipo de monarcas de América que enfrentará al conformado por los de Europa en duelo a disputarse el 14 de noviembre.

La información fue confirmada por el comisionado nacional Robinson Poll, quien explicó que la cita transcurrirá en Hungría, como homenaje al legendario triple campeón olímpico Laszlo Papp.

El llamado a Horta premia su reinado en el Campeonato Continental disputado en la urbe mexicana de Puebla, donde integró el quinteto de la Isla que acuñó plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Allí, como muestra de su capacidad para dejar atrás episodios negativos, el vicetitular mundial de 2023 se “sacudió” así del revés que le dejó sin presea en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

«Me siento muy contento con este título, satisfecho con el trabajo realizado en las cuatro peleas», dijo a JIT el cienfueguero, quien resaltó la presencia de rivales de conocido rango.

«Me preparé bien fuerte, porque conocía del nivel a enfrentar, estaba concentrado en revertir lo sucedido en Santo Domingo y sabía que esta era una oportunidad en la que no podía volver a fallar», explicó.

Dijo que con esa motivación asumió el propósito de entregarse «el doble en el gimnasio», y tras agradecer a Dios, a sus entrenadores y a todos los implicados en la preparación, resaltó que «el sacrificio no fue en vano».

«Por eso disfruté cada pelea, cada victoria, feliz por la forma en que se concretaron los planes en cada una de ellas, y con gran fortaleza psicológica, consciente de que había trabajado muy fuerte», añadió.

Al tanto de que los retos por venir serán más exigentes, el muchacho aseguró que ello implica mayor consagración, con los podios de Lima y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 entre sus objetivos. (Tomado de JIT)