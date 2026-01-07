Científicos rusos revelan causa de la extinción de los mamuts

Científicos de la Universidad Estatal rusa de Tomsk, descubrieron niveles récord de un isótopo estable de nitrógeno en los dientes de mamuts lanudos de Siberia, informó hoy la revista digital Nauka.mail.

Esos dientes de mamut de Siberia Occidental conservan características químicas poco comunes de la Edad de Hielo, y su análisis reveló una deficiencia crónica de minerales que provocaba enfermedades esqueléticas incluso con una dieta rica en vegetales.

Ese estudio se realizó en la dentina, el tejido denso de los dientes que se conserva significativamente mejor que los huesos fósiles. Los científicos estudiaron 29 especímenes de mamut, así como dentina de caballos y ciervos antiguos.

Los niveles más altos se registraron en Volchya Griva, en la región de Novosibirsk, uno de los mayores oasis minerales del Pleistoceno tardío. Los niveles altos de nitrógeno son típicos de animales con desequilibrio hídrico y salino, y deficiencias minerales crónicas.

Los mamuts visitaban regularmente las salinas durante estos períodos para reponer sus deficiencias de calcio, sodio y magnesio.

En ese yacimiento se han encontrado más de nueve mil restos de al menos 80 mamuts, aunque se ha excavado menos del cinco por ciento del área. La antigüedad de los hallazgos corresponde al Último Máximo Glacial, un período de hace 28 mil a 22 mil años, cuando se acumularon entierros masivos de mamuts en la llanura meridional de Siberia Occidental.

El análisis isotópico permitió reconstruir las condiciones ambientales pasadas: tipo de vegetación, clima y hábitos alimentarios. Los datos no respaldaron la teoría de que los humanos abandonaron Siberia durante el Máximo de Hielo debido al frío extremo.

Se descubrieron herramientas de piedra en todos los cementerios de mamuts de la región, lo que indica una coexistencia a largo plazo entre humanos y mamuts.

Además, más de la mitad de los animales estudiados presentaban signos de enfermedades esqueléticas graves, como osteoporosis, osteomalacia y destrucción del tejido óseo.

Esto se debió a un cambio en la composición química de las plantas: hace unos 12 mil años, las estepas áridas comenzaron a dar paso a paisajes más húmedos, carentes de minerales esenciales.

El estudio respaldó la hipótesis geoquímica de la extinción del mamut. El calentamiento global, el aumento de la humedad y los procesos tectónicos degradaron la composición mineral de los paisajes del norte de Eurasia.

Como resultado, los grandes herbívoros continuaron recibiendo suficiente alimento, pero sus cuerpos se deterioraron gradualmente debido a la deficiencia crónica de minerales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)