Dedican a Fidel campaña por aniversario de los CDR

La Habana, 23 mar. – Como un homenaje al legado de Fidel en el año de su Centenario, fue lanzada la campaña nacional Aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) que se extenderá hasta el próximo 28 de septiembre, fecha en que se fundó la organización.

Bajo el eslogan Desde el barrio, junto a Fidel, esa iniciativa busca consolidar desde la comunidad las ideas de quien fuera impulsor y fundador de la estructura cederista, así lo afirmó Aranelis Barbán, secretaria ideológica de la organización.

Expresó que la campaña es una oportunidad para visibilizar el quehacer de los CDR y cómo éstos se vinculan con otras instituciones para el beneficio de la sociedad.

Puntualizó que dentro del plan de actividades desarrollado para conmemorar los 66 años de los CDR y el centenario de Fidel, se encuentran las visitas a los barrios donde el Comandante en Jefe intercambió con la población. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)