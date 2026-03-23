El BRICS tiene la llave para evitar un incendio global provocado por la guerra contra Irán

Moscú, 23 mar.- El reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs llamó a los países del BRICS a actuar como principales mediadores en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y a presentar un plan de paz para Oriente Medio, en un artículo de opinión publicado en Berliner Zeitung.

Según Sachs, la guerra contra Irán corre el riesgo de desbordar toda la región y derivar en un «incendio global», con un impacto energético y económico sin precedentes por el cierre o la restricción del estrecho de Ormuz.

En este sentido, propone que el BRICS —integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Etiopía e Indonesia— convoque una cumbre de urgencia y acuerde un marco común de paz y seguridad para Oriente Medio, que luego sería llevado al Consejo de Seguridad de la ONU.

El analista sostiene que este bloque, que representa alrededor de la mitad de la población mundial y más del 40 % del PIB global, cuenta con «credibilidad, peso económico y ausencia de implicación histórica» en el imperialismo de la región, lo que a su juicio le permitiría presionar a Washington y Tel Aviv para poner fin a la escalada y ajustarse a la Carta de la ONU.

La madrugada del 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

Desde el inicio de las hostilidades, más de 1.300 civiles han fallecido en Irán, según las autoridades de la nación persa. Además, han sido destruidas o gravemente dañadas miles de infraestructuras civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)