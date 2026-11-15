Seguridad sin tregua: Cuba blinda su compromiso con la protección radiológica

La Habana, 15 nov.- La Sociedad Cubana de Protección Radiológica (Socupra) acordó en esta capital promover la visibilización de sus objetivos en todos ámbitos e instituciones que tienen profesionales del sector en el país.

En su asamblea general, también fomentar la convocatoria a su Grupo de Jóvenes Profesionales, de reciente creación, según el programa de su encuentro, al que tuvo acceso la Agencia Cubana de Noticias.

Además, incentivar el intercambio y la colaboración con otras sociedades del mundo, en una de sus otras decisiones adoptadas en el evento, con motivo de cumplirse el aniversario 30 de su constitución.

Igualmente, prepararán un número especial de la Revista Nucleus dedicada a su efeméride, con una selección de los mejores trabajos sobre la especialidad hechos por nuestros miembros este año.

Directivos de su colectivo, advirtieron que “atravesamos tiempos difíciles, pero no podemos renunciar a nuestro compromiso con la Protección Radiológica de las personas y del medio ambiente, aún en estas circunstancias”.

Añadieron que en tales condiciones de crisis y de limitación de recursos los riesgos para la seguridad aumentan, ante el conflicto y la presión que se generan por la necesidad de dar respuesta a las demandas operacionales o de servicios y la dificultad para garantizar todos los requerimientos de seguridad necesarios.

La única publicación científica de perfil nuclear en Cuba (Nucleus) alcanzó reconocimiento internacional al ser admitida por el Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ).

El hecho de que haya sido aceptada ocurrió después de pasar varios controles de calidad, informó la Red de Comunicadores Nucleares (RECNUC).

DOAJ registra aquellos órganos que cumplan con indicadores de calidad y ofrecen su contenido sin ninguna restricción, según fuentes especializadas.

Señalaron que su objetivo es incrementar la visibilidad y facilitar el uso de revistas científicas y académicas de manera que se promueve su mayor uso e impacto.

Una decisión de ese tipo avala la gestión de autores, editores y el Consejo Editorial en el proceso de publicación de Nucleus, fundada en 1986 por iniciativa de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA).

Su edición está a cargo el Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía (CUBAENERGÍA), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma). (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)