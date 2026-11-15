Ingenio frente al reto: la industria alimentaria expone su capacidad creadora en Fórum Nacional de Ciencia y Técnica

La Habana, 15 nov.- El Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria realizará, en esta capital, el V Fórum Nacional de Ciencia y Técnica durante los días 17, 18 y 19 próximos, en el ámbito de la celebración de su 5to. aniversario.

Especialistas, investigadores, técnicos y directivos de todo el país se reunirán en el hotel Neptuno-Tritón con el objetivo de identificar soluciones innovadoras para los problemas productivos y de gestión que enfrenta el sector, y priorizar proyectos que tributen a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo Alimentario.

Garantizar que los trabajos seleccionados cumplan con los estándares técnicos requeridos para su evaluación nacional es otro de los propósitos del fórum, en el cual se analizarán 35 ponencias que representan a entidades de todos los territorios.

Las exposiciones y debates transcurrirán en tres comisiones; una dedicada a los aportes en tecnología y calidad, informática y tecnologías blandas; otra a mantenimiento y equipos, y una tercera con los trabajos referidos a transporte, partes, piezas y accesorios, energía y medio ambiente.

En medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y el cerco energético, este V Fórum Nacional de Ciencia y Técnica del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria se erige como una plataforma para demostrar que la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas fundamentales, con vistas a superar las dificultades y garantizar la soberanía alimentaria de Cuba.

El evento es también un homenaje a los cinco años de trabajo, resistencia y compromiso de esa Organización Superior de Desarrollo Empresarial, y una muestra del esfuerzo colectivo de sus trabajadores por seguir produciendo alimentos para el pueblo. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)