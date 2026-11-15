Cuba se despide con victoria del Mundial de Béisbol Sub-23

Managua, 15 nov.- Cuba derrotó este sábado 6-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional Soberanía y cerró con balance de cuatro triunfos y un revés su participación en la ronda de consuelo del VI Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23.

Los antillanos, dirigidos por Guillermo Carmona, conectaron 10 imparables y marcaron el rumbo del encuentro desde el primer episodio, cuando Yassel Izaguirre abrió el camino con un sencillo impulsor.

En el segundo capítulo agregaron otras dos anotaciones mediante un triple de Andrys Agüero y un elevado de sacrificio de Juan Manuel Pérez, ambas a la cuenta del abridor y derrotado Melvin Hernández, quien abandonó el montículo sin completar esa entrada.

La ofensiva cubana volvió a castigar en el cuarto acto, cuando Juan Manuel Pérez desapareció la pelota frente al relevista Jeyner Sánchez para ampliar una diferencia que ya resultaba difícil de remontar.

Más tarde, un elevado de Leonardo Alarcón que encontró espacio entre los defensores nicaragüenses permitió fabricar la sexta carrera, acreditada al rescatista Carlos Gazo.

Desde el montículo, Randy Martínez trabajó cuatro entradas en las que permitió dos imparables y una carrera, concedió un boleto y retiró a dos bateadores por la vía de los strikes, mientras José Ignacio Bermúdez lanzó dos entradas y dos tercios inmaculadas para asegurar el éxito.

La única anotación de los anfitriones llegó en el quinto acto por sencillo de Bryan Ruiz, ante los envíos de Silvio Iturralde.

Con este resultado, Cuba terminó la ronda de consuelo con cuatro victorias y una derrota, a la espera del desenlace de Gran Bretaña, que presenta balance de tres éxitos y un revés, para conocer la distribución de los puestos siete y ocho.

Nicaragua, por su parte, concluyó con dos triunfos y tres derrotas, balance que la deja en el onceno lugar y representa uno de sus desempeños más discretos en competiciones internacionales.

El certamen, que reúne a 12 selecciones, bajará mañana el telón en territorio nicaragüense, después de 10 días en los que las jóvenes promesas del béisbol buscaron abrirse paso entre los mejores del mundo. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: Endrys Correa)