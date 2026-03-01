Debaten sobre poesía en espacio Café Literario La Fama

La Habana, Cuba. – El café literario La Fama, celebró su segundo encuentro con la presentación de los escritores guantanameros Alejandro Reytor Garcés y Arletys Perigó, en la librería Ateneo Asfeubal López de Guantánamo.

Durante el encuentro, ambos autores leyeron fragmentos de sus obras y dialogaron con los asistentes, sobre sus procesos creativos, en un ambiente que combinó la literatura con la degustación de diversas ofertas de café.

El Café Literario La Fama fue inaugurado el pasado 18 de febrero en homenaje al aniversario del natalicio del escritor guantanamero Regino Eladio Boti, y el espacio busca promover la literatura local en un ambiente distendido, combinando la lectura con el aroma y sabor del café.

Yesenia Ramírez, organizadora del evento, adelantó que el próximo viernes la peña estará dedicada a las mujeres guantanameras, con especial énfasis en las escritoras del territorio. (Tomado de Radio Reloj)