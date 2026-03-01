Visita Díaz-Canel Instituto de Oncología y Radiobiología

La Habana, Cuba.- El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, visitó el Instituto de Oncología y Radiobiología, ubicado en el municipio habanero de Plaza de la Revolución.

Acompañado del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda y de la titular de Comunicaciones, Mayra Arevich, Díaz-Canel ratificó a trabajadores del Instituto nuestro respeto y admiración.

Luego de escuchar explicaciones sobre la transformación digital, el dignatario enunció que han visitado instituciones de Salud, en una experiencia, dijo, que por ahora abarca a la capital, pero que después se extenderá durante las visitas a otros territorios.

El mandatario comentó la aspiración de que los beneficios de estas transformaciones lleguen a nivel de consultorio, asimismo, destacó la ventaja que hay en poder contar con más de una opinión de especialistas que podrían comunicarse entre sí sin importar las distancias. (Tomado de Radio Reloj)