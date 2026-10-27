Debate Asamblea General de la ONU bloqueo contra Cuba

La Habana, 27 oct.- La Asamblea General de las Naciones Unidas inició hoy el examen anual de la resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, en un contexto de recrudecimiento de esa política.

El bloqueo de EE. UU. contra Cuba frena el desarrollo, limita el acceso a recursos esenciales y afecta la vida cotidiana de millones de cubanos. Más allá de las cifras, su impacto tiene un costo humano que golpea a todo un pueblo. #CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí. https://t.co/e4qjMWZRSv — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) October 27, 2026

La viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez, declaró a la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina, que el bloqueo constituye el principal obstáculo al desarrollo del país y una violación sistemática de los derechos humanos de la población.

El bloqueo de EE. UU. contra Cuba frena el desarrollo, limita el acceso a recursos esenciales y afecta la vida cotidiana de millones de cubanos. Más allá de las cifras, su impacto tiene un costo humano que golpea a todo un pueblo. #CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí. https://t.co/e4qjMWZRSv — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) October 27, 2026

El embajador Ernesto Soberón, representante permanente ante la ONU, afirmó que Cuba llegó al debate con la legitimidad de una demanda sostenida durante décadas y con amplio respaldo internacional, al tiempo que subrayó que la nación caribeña no representa amenaza alguna, mientras el bloqueo sí lo es.

El diplomático advirtió que la votación se producirá en un escenario marcado por un cerco energético y sanciones secundarias a terceros países, además de una ofensiva del Departamento de Estado y embajadas estadounidenses para influir en la decisión de los Estados miembros.

La hora de Cuba en Naciones Unidas Este miércoles 28 de octubre la Asamblea General de la ONU hablará al mundo acerca de la Moción de condena al bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos mantiene contra Cuba

Detalles #CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí https://t.co/IlnWhrrinY — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 27, 2026

La delegación cubana denunció que los prolongados apagones, la escasez de medicamentos y alimentos, así como las dificultades para acceder a agua potable y servicios de salud, evidencian el carácter de castigo colectivo de esa política.

En 2025, la resolución obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Este año, más de treinta oradores intervendrán en el debate, cuya votación está prevista para mañana, cuando la Asamblea General se pronuncie por trigésima cuarta vez sobre el tema.

Desde 1992, Cuba ha presentado anualmente esta resolución, que concita altos niveles de participación y amplia representatividad regional en el máximo órgano deliberativo de la ONU. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)