Cuba disputará la final de la Copa de Naciones de Futsal ante Panamá

La Habana, 31 oct.- Los Leones del Caribe se clasificaron para la final de la Copa de Naciones de Futsal de Nicaragua 2026 luego de vencer a los anfitriones por 4-3 y asegurar el liderato del grupo A.

Cuba comenzó perdiendo 0-1 el primer tiempo después de un cobro de doble penal por la sexta falta, que llegó apenas al minuto 7. Eso obligó a los cubanos a jugar más de la mitad del primer tiempo sin poder hacer una sola falta, una situación que parecía un martirio, pero que terminó con el equipo de la Isla asediando la puerta de Nicaragua y con un saldo de 0-1 que les dejaba contentos.

Apenas comenzó el segundo tiempo, Cuba empató de tiro libre, con Iduán Martínez. Sin embargo, de la euforia pasaron otra vez a las distracciones y, en un abrir y cerrar de ojos, Nicaragua anotó dos goles: una jugada de listos en un saque de banda que tomó a los cubanos congelados y otra deficiencia para cerrar el centro derivaron en el 1-3, que obligaba a los de la Isla a venir de atrás nuevamente.

Si la tarea parecía complicada por sí sola, con la expulsión de Christian Valiente la remontada requeriría de matices épicos, y con un tiro libre de los Pinoleros en espera. El panorama se volvía más difícil para Cuba, que necesitaba recomponerse anímicamente y encontrar respuestas en inferioridad numérica.

Finalmente, el disparo se estrelló en la barrera y Berni Llanes salió en carrera endemoniada a buscar el rebote. El jugador nicaragüense trató de mandarla al área de Cuba nuevamente, pero la presión de Berni le permitió llegar y, tras llevarse el despeje con el cuerpo, condujo hacia la puerta rival y definió raso, solo ante el portero.

Ese gol resultó el punto de inflexión del choque, porque en inferioridad numérica no solo se defendió Cuba del cuarto, sino que descontó y solventó los dos minutos con Nicaragua sumida en un juego anárquico. Los caribeños, lejos de caerse, encontraron el aplome y la claridad necesarios para seguir peleando el partido.

Así llegó el empate de Dayán Cotilla, que bajó de pecho un trazo largo de Christian Morejón y fusiló al portero a quemarropa. El empate servía a los cubanos, que llegaban a ese choque con mejor diferencia de goles, pero no se conformaron y fueron por el de la victoria.

Lo consiguió Yordanis Galán desde el borde del área con un zurdazo violento que enfrió a sus oponentes. Con pocos minutos en el reloj volvió el vértigo, y con Nicaragua jugando de cinco los cubanos se defendían muchas veces con acierto, algunas también con suerte, pero sobre todo en hombros del portero Kevin Rueda, que no tuvo notas bajas dentro del partido.

Tras quedar como primera del grupo A, en el que también venció a Honduras 7-4, Cuba jugará ante Panamá la final del evento. Esa final tiene como antecedente la del Torneo de Concacaf en 2024, precisamente en ese mismo escenario, que ganaron los Canaleros. (Tomado de JIT)