De interés para las personas con diabetes

Cuando existen valores elevados o sea hiperglucemia se experimenta mucha sed, orinas frecuentes, mucha hambre, pérdida de peso, cansancio, fatiga, mucho sueño, visión borrosa y en ocasiones dolor abdominal, náuseas o vómitos.

Estos síntomas se originan por comer demasiados alimentos no recomendados, no aplicar el tratamiento o hacerlo de forma insuficiente, si están presentes enfermedades agudas infecciosas, el efecto del estrés o la falta de ejercicio físico o si se ha ejercitado menos de lo habitual.

¿Qué hacer entonces?

En primer lugar, medir el nivel de azúcar en la sangre, tomar mucha agua, disminuir o posponer alimentos según los valores del azúcar en sangre, si persiste la hiperglucemia, no perder tiempo y buscar ayuda médica, y una vez recuperado, debe identificar la causa que originó el malestar para que no se repita.

La hipoglucemia o sea niveles bajos de azúcar en la sangre, se manifiesta con temblores, nerviosismo, sudores fríos, palpitaciones, debilidad, confusión, sensación de hambre, irritabilidad y cambios de humor, mareos, visión borrosa, y pérdida de la conciencia con desmayos.

Todo ello tiene como causas la omisión de comidas o no comer lo suficiente a su hora; la administración de una dosis mayor de insulina u otro medicamento para la diabetes, y exceso de ejercicio físico.

La actuación ante estos síntomas consiste como en el caso anterior, en primer lugar medir el nivel de azúcar en la sangre, y si no se siente capaz de hacerlo por sí mismo, solicitar ayuda.

Si su nivel de azúcar está por debajo de 3,8 mol/l tome algún líquido azucarado o miel.

Espere 15 minutos para medírsela de nuevo y si todavía está menor de esa cifra, vuelva a ingerir un líquido azucarado.

En el caso de que se sienta mejor y los niveles de azúcar en la sangre empiecen a aumentar, es conveniente que coma algún otro alimento para que no retorne la hipoglucemia. Pueden ser frutas, tostadas de pan o galletas o un vaso de leche.

Cuando ya se sienta recuperado, debe investigar la causa del malestar para que no se repita el nivel bajo de azúcar en la sangre.

Estos consejos forman parte de las orientaciones que brinda el Centro de Atención al Diabético, adscripto al Instituto de Endocrinología. (Tomado de Trabajadores)